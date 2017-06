Entrena descarta dimitir por la sentencia del tratamiento de residuos y mantiene que no afecta a municipios

Etiquetas

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena (PSOE), ha descartado presentar su dimisión al hilo de la sentencia sobre la regulación del tratamiento de residuos sólidos urbanos, manteniendo que no compromete la prestación del servicio en los municipios, y que, "en última instancia", sólo "afectaría al convenio con el Ayuntamiento de Güéjar Sierra".

"No está en mi cabeza ahora, evidentemente, dimitir", ha indicado José Entrena al ser preguntado por los periodistas acerca de la petición de renuncia formulada por el PP a este respecto. "Tenemos muchísimas cosas que hacer, creemos que este gobierno le está aportando muchísimas cosas buenas a la provincia de Granada", si bien "la oposición puede pedir legítimamente lo que considere conveniente", ha afirmado Entrena.

En unas declaraciones que ha realizado antes del inicio del Consejo de Alcaldes de la Diputación de Granada, José Entrena ha señalado que este tema no se ha incluido en el orden del día de este órgano asesor porque estaba estructurado con anterioridad. En un punto sobre temas "de última hora", el equipo de gobierno provincial sí ha dado a los regidores de los municipios asistentes la "visión que tiene la Diputación", que, "evidentemente, es la del cumplimiento de la sentencia".

En cuanto al alcance en los municipios de la misma, el punto de vista de los técnicos de la institución provincial, según ha indicado su presidente, es que "es nulo" en cuanto a la prestación del servicio. "No tiene efectos prácticos el cumplimiento de la sentencia porque anula un convenio inexistente, y porque, en última instancia, afectaría al convenio con el Ayuntamiento de Güéjar Sierra", que "no firmó ningún convenio", ha agregado Entrena.

"Como no firmó ningún convenio, no se puede anular lo que no existe" siendo éste "el sentido del cumplimiento de la sentencia que llevaremos al próximo pleno de la Diputación, al final de este mes", ha apostillado.

El portavoz del PP en la Diputación de Granada y alcalde de Güéjar Sierra, José Robles, pidió este pasado miércoles la dimisión de Entrena al entender que no había adoptado "ninguna decisión política" tras la sentencia sobre el convenio de gestión del tratamiento de residuos de la provincia, y criticó que no se incluyera este tema en el orden del día del Consejo de Alcaldes.