Errejón, a Cifuentes: "Ojo con los nervios y la agresividad porque quedan 2 años y a este ritmo no llegas a 2019"

Etiquetas

El diputado nacional Íñigo Errejón ha advertido este domingo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que tenga "ojo con el nerviosismo y la agresividad" que a su juicio demostró en la sesión extraordinaria del viernes en la comisión de investigación sobre corrupción política porque "a este ritmo no llega a 2019".

"Quedan dos años, así que un poquito más de sonrisas aunque duela la cara, porque a este ritmo no llegas a 2019. Nosotros vamos a 2019 con todo, vamos con toda la apuesta y toda la fuerza. Vamos a recuperar la región para estar orgulloso de ella. Adelante con la moción y el cambio político", ha dicho Errejón durante un mitin celebrado en Fuenlabrada para respaldar la moción de censura que Podemos defenderá el jueves en la Asamblea de Madrid contra ella.

El futurible candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid en la próximos comicios vio a la presidenta regional en su declaración del viernes sobre la investigación de la Guardia Civil de los contratos de la cafetería de la Asamblea de 2009 y 2011 "convertida en Esperanza Aguirre, muy nerviosa, insultando y muy soberbia". "La vimos intentando atacar a Ramón (Espinar) y a Lorena (Ruiz-Huerta), dando excusas, muy nerviosa", ha apostillado.

En ese punto, Errejón también ha lanzado otro "ojo" a los miembros del PP que le hicieron un 'paseíllo' de apoyo antes de entrar en la comisión, porque augura que quiás lo tengan que repetir "dentro de unos pocos meses a la entrada de la Audiencia Nacional".

En ese sentido, ha recordado que tan solo hace un mes Cifuentes "en un acto con canapés" --en referencia a la celebración del Día de la Comunidad de Madrid-- dijo que se acababa el tiempo de los corruptos y en este mes se ha conocido la operación Lezo, los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil "que la acusaban de prevaricación", los lingotes de Suizas, las pilas de facturas del Canal sin pagar almacenadas en Navalcarnero, la "estafa" de Mercamadrid, "donde la jefa de la Policía, Concepción Dancausa, está investigada por la propia Policía" y a Cristina Cifuentes "trasmutada en Esperanza Aguirre".

"Ha pasado solo un mes, ha hecho falta solo un mes, un mes desde que nos concentrábamos en la plaza del Reina Sofía para decir que Madrid se levanta, que había alternativa para todos los madrileños, que no íbamos a bajar los brazos, que íbamos a sembrar una posibilidad de futuro que vamos a recoger más pronto que tarde. Un mes y Cifuentes se ha convertido en Aguirre, nerviosa y ofendiendo a los madrileños, diciendo que hacer nuestro trabajo es la Inquisición. No es la Inquisición, es simple y llanamente hacer nuestro trabajo, preguntar dónde está nuestro dinero y preguntar que van a hacer ustedes para que nuestro dinero deje de irse al lodazal y pantanal en el que han convertido la Comunidad de Madrid", ha apostillado.

Íñigo Errejón ha manifestado que si antes del PP de Madrid "se financió ilegalmente para ganar elecciones", ahora "necesita ganar elecciones por un sólo motivo: para tapar su financiación ilegal, para atrincherarse y protegerse de los periodistas, fiscales, jueces, y de la sociedad civil madrileño".

"Cuando un partido permanece en el poder no para hacer nada para los madrileños, no para hacer un plan de empleo para parados de larga duración, para una industrialización inteligente, no para proteger nuestros hospitales y dar un salto cualitativa en nuestra Educación, no para dar un salto cualitativo en Educación, no para pagar la Dependencia; sino para mantenerse a salvo de los jueces, es necesaria la moción de censura por salud e higiene democrática. Y no sólo una moción de Podemos, sino de todos los ciudadanos que estamos orgullosos de ser madrileños tenemos que soltar lastre y enseñarle la puerta de salida porque esta región se merece algo mejor", ha esgrimido.

El confundador de Podemos cree que Cifuentes está más preocupada "defendiéndose de los informes de la UCO, que no sabe lo que va a ser de ella la próxima semana, o la otra, o la otra; que de gobernar".

"Lo peor de los casos de corrupción no sólo es que hayan maltratado la propia autoestima del pueblo y la confianza del futuro porque intenten convencernos de que la corrupción del PP es de los españoles o los madrileños. Le tenemos un profundo cariño a nuestra región y nuestro país. Por eso hay que sacarlos. Porque queremos ir por España con una cabeza alta. Al igual que nos enorgullecemos de Manuela Carmena nos queremos enorgullecer de un Gobierno de la Comunidad que nos sintamos orgullosos de ser madrileños y de ser madrileñas", ha expresado.

Errejón ha tendido la mano a otras formaciones para que apoyen la moción de censura contra la presidenta regional, pero a continuación ha criticado a Ciudadanos.

"Cs, que había llegado para hacer la regeneración, no ha dicho que la corrupción está fatal, pero le vamos a dar una oportunidad más a Cifuentes a ver si se regeneran pidiéndoselo muy fuerte. ¿Cuántas oportunidades más y lingotes más en Suiza tienen que aparecer? Apoyan al peor PSOE de los EREs y del continuismo de Andalucía y al peor PP en Murcia o Madrid. No se merecen que nadie les vuelva a prestar un cheque en blanco porque va para los corruptos y para hundir a nuestros municipios", ha subrayado.

En ese momento, ha reprochado a Ciudadanos que critique al Ayuntamiento de Madrid y le ha pedido que deje de "machacar" a los 'ayuntamiento del cambio'. "Cuando tenemos un Ayuntamiento (el de Madrid) que ha reducido la Deuda, que aumenta la inversión social, que gobierna con transparencia y nos devuelve el orgullo de ser madrileños, ustedes sólo gobiernan en Valdemoro, han quebrado y hundido. Un poco más de sensatez y vergüenza torero al hablar de los gobiernos del cambio", les han lanzado.