Espadas defiende su gestión "más social" y su "predilección" por Participa e IU pese a la mano tendida de PP

El alcalde, al que "nadie ha regalado nada", destaca los 6.000 beneficiados con políticas de empleo y su labor en asuntos sociales y vivienda

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha defendido un ayuntamiento "más útil y más social" en estos dos años, destacando la gestión realizada en empleo, vivienda y asuntos sociales, mientras que la oposición le ha recriminado las "promesas incumplidas" y el "continuismo" respecto al gobierno de Juan Ignacio Zoido durante un Debate del Estado de la Ciudad marcado por las críticas de Participa Sevilla e IU, quienes apoyaran la investidura de Espadas. Pese a ello y a la mano tendida del PP, Espadas ha incidido en su "predilección" por llevar a cabo políticas con las formaciones de izquierdas.

En una sesión que arrancaba con la petición de la portavoz de Participa, Susana Serrano, de quitar el aire acondicionado "en solidaridad" con los colegios, Espadas llama a "pensar en lo que une" y dejar las "estrategias electoralistas". "Nadie ha regalado nada, sino que se ha negociado cada punto y cumplido los acuerdos al máximo" de sus posibilidades, añade Espadas, en un contexto "asfixiante" por la norma estatal y pese a las "limitaciones" al ayuntamiento.

Participa lo pone en duda y dice que esperará a 2019 para tener un "gobierno del cambio", mientras que el portavoz de IU, Daniel González Rojas, critica la "palabrería hueca" y pide a Espadas que recuerde "gracias a quienes está sentado ahí". De su lado, el líder de Cs, Javier Millán, considera que se ha "oficializado el divorcio" del PSOE con Participa e IU, a quienes pide "arrimar el hombro o presentar una moción de censura", optando en su caso por "trabajar por Sevilla por responsabilidad y con Espadas, aunque no lo pusimos y no lidera un proyecto ilusionante".

El portavoz del PP, Alberto Díaz, tras criticar que Espadas en su momento "no fuera capaz de firmar un pacto por la estabilidad" y terminara "bailando con lobos", se pregunta "cómo piensa gobernar" y señala que en el PP "tiene un grupo responsable, preparado y dispuesto". "Con una mano, le digo que es un incapaz y que la ciudad no está para bisutería, pero con la otra le enseño el programa de gobierno que sí ganó las elecciones en 2015 y le digo que el PP siempre ha tenido y tendrá a la ciudad por delante, por el interés general", agrega.

Espadas agradece la mano tendida y el apoyo recibido en asuntos concretos durante el mandato, añadiendo que "lo vamos a seguir intentando siempre que sea bueno para la ciudad", pero deja claro que su opción son "aquellos dos grupos, aunque me critiquen, chillen o reprueben a la mitad de mi gobierno". "Pero qué vamos a hacer, tengo cierta predilección por ellos. Lo que no tengo claro es el ser alcalde para gobernar con el programa del PP, para ello me iría a mi casa", sentencia.

Ve "hechos acreditables" en un ayuntamiento "más útil, más social y más cercano". Menciona el empleo como "prioridad", valora la bajada del paro y trabajará contra las "desigualdades". "Duele tener a barrios de Cerro-Amate, Polígono Sur o Torreblanca entre los más pobres", afirma, añadiendo que se han aumentado acciones sociales y recuperado programas de empleo propios y con otras administraciones.

MÁS DE 6.000 BENEFICIADOS CON POLÍTICAS DE EMPLEO

Así, apunta a programas de empleo propio con 3.000 contrataciones, 2.000 personas alcanzadas con programas de inserción de colectivos en riesgo o cursos de orientación laboral. "Nuestras políticas de empleo han alcanzado a más de 6.000 personas", afirma, tras poner en valor las cláusulas sociales; programas de innovación social; los 16 locales para emprendedores, con 60 empleos, o una red de programas de empleo con 1.200 beneficiaros a través de entidades.

También, señala la escuela de hostelería en Torreblanca; los recursos de empleo en Polígono Sur, la recuperación del Andalucía Orienta o la mejora de becas de idiomas y formación. En ayudas directas sociales se ha pasado de 2,3 a 3,3 millones, se han duplicado ayudas en luz o gas y las de agua pasan de 37.000 a 300.000 euros.

VIVIENDA Y ADAPTACIÓN DEL PGOU

"No me conformo con los datos de desahucios, por lo que hemos diseñado estructura y planteado acciones. No ha habido un desahucio sin servicios sociales presentes", agrega. Informa sobre los 570 atendidos en la Oficina de la Vivienda, las 103 familias en emergencia con alternativa habitacional, 1.351 ayudas al alquiler en 2016, 486 viviendas entregadas y el trabajo para el nuevo plan de vivienda, mientras hay una nueva convocatoria de pisos para incorporar viviendas y acuerdos con bancos.

Para poder avanzar, clama por un cambio normativo que "elimine el corsé", permita invertir y reforzar la plantilla local, y habla de la adaptación del PGOU "a la nueva realidad". Destaca mil contratos en dos años con dinero del capitulo de personal, la mitad en colegios, 281 en servicios sociales, la convocatoria para 50 policías locales y 27 bomberos, el aumento de 45 a 97 millones la capacidad de financiación y la amortización de más de 50.

DÍAZ: "MUCHAS PALABRAS Y POCOS HECHOS"

De su lado, Díaz critica que hay "muchas palabras y pocos hechos" y dice que Espadas tiene "un gran suspenso por su falta de liderazgo, de iniciativa, por su insolvencia e incapacidad". "Espadas sabía con quien firmaba el acuerdo al principio del mandato y eso nos ha traído a parálisis, incompetencia y falta de gestión", lamenta.

Para Díaz, el alcalde "no está a la altura" de la ciudad y "no ha sido capaz de entrar ni un solo día por la puerta de delante del Ayuntamiento, donde hay protestas ciudadanas". "Es un alcalde ausente y que alardea de desbloquear proyectos, cuando no ha puesto encima de la mesa ni una sola iniciativa propia", concluye.

CS NO NEGOCIARÁ MÁS SI NO SE IMPULSAN ACUERDOS EN VIVIENDA

Además, Millán considera que es "más de lo mismo, dos años perdidos, vendiendo promesas, con un gobierno de incapacidad, incompetencia y con incumplimientos". "Sevilla está cansada de políticos incumplidores y con Espadas la ciudad no avanza, mientras se pierde competitividad a chorros y se consolida la fractura social", afirma.

En este marco, Cs exige rebajar la presión fiscal y urge aumentar el parque de viviendas, anunciando que "si no pone en marcha los acuerdos para el acceso a una vivienda digna y el alquiler particular de familias vulnerables, no cuente con Cs para próximas negociaciones". Critica la gestión en los distritos, el taxi, el impulso al turismo o la movilidad.

SERRANO: "DOS AÑOS DE MEDIAS VERDADES Y FUEGOS ARTIFICIALES"

Serrano, asimismo, hace referencia al debate "secuestrado" a la ciudad y lamenta el "incumplimiento" de mociones y que "no haya avances" en vivienda, lucha contra la violencia de género, igualdad o asuntos sociales. "Dos años de medias verdades, fuegos artificiales, autoritarismo y en línea con Zoido", asegura.

Afirma que los barrios reclaman "dignidad" y que Espadas "ha permanecido callado a las órdenes de Susana Díaz, a quien no reclama lo que se necesita, y de Cristóbal Montoro, que con su voto ha vuelto a ser ministro". "Espadas prefiere mirar para otro lado para cumplir con su partido", sostiene.

ROJAS VE "VENTA DE HUMO Y POSTUREO"

Por último, Rojas apunta a las "excusas" de Espadas y considera que el desalojo de ediles y exeventuales de Lipasam fue "la gota que colmó el vaso, poniendo de manifiesto la falta de diálogo". Critica que se sume a la "criminalización de la pobreza" y ve "rotundamente falso que mire a la izquierda, mientras disputa el electorado al PP".

En su opinión, "se le está poniendo cara de Zoido, al buscar sólo la foto y anunciar proyectos a futuro porque no tiene nada para el presente". "No se aprecia cambio sustancial, con palabrería hueca, venta de humo y permanente postureo", asevera, tras recriminarle la situación de la atención social y de la vivienda, "con un incremento del 25 por ciento de los desahucios".