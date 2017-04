Fernández de Moya votará a Requena para presidir el PP porque "su proyecto garantiza el futuro" del partido

Etiquetas

El presidente del Partido Popular de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha confirmado este domingo que votará a la precandidatura que encabeza el alcalde de Santisteban del Puerto, Juan Diego Requena, de cara al XII Congreso Provincial de la formación, porque su apuesta es por un proyecto que garantice "el futuro de nuestro partido y ese proyecto es el de Juan Diego Requena y Francisco Palacios".

Así lo ha indicado en un acto celebrado este domingo en el Hotel Infanta Cristina de Jaén, donde Fernández de Moya y Juan Diego Requena han estado respaldados por afiliados del partido, según informan en una nota del proyecto 'Garantía de Futuro', para el que el todavía presidente del PP de Jaén, trabajará, "sin lugar a dudas, por el municipalismo, por el afiliado de a pie, por la unión y la cohesión, y eso es lo que quiero para nuestra formación".

Fernández de Moya, que ha querido hacer su último balance antes de despedirse de la presidencia provincial el próximo 21 de mayo, ha agradecido a la militancia del partido que le hayan permitido ser durante 17 años presidente del PP jiennense, además de otros dos años secretario general y dos más presidente de Nuevas Generaciones.

Durante estos casi 21 años en cargos de responsabilidad orgánica, "he afrontado cuatro congresos provinciales donde siempre he obtenido el respaldo de más del 95 por ciento de los afiliados, lo cual es para mí todo un orgullo", ha dicho.

En este sentido, ha recordado que fue él el primero en poner en marcha una escuela de formación continua de cargos públicos, que ha creído en el relevo generacional a través de las NNGG, mejorado la implantación territorial del partido en los 97 municipios.

Además, ha apuntado, "he sido el presidente que ha ganado al PSOE, lo cual no había ocurrido nunca en la provincia de Jaén, he fortalecido y consolidado las 97 estructuras locales, he sido un presidente que se ha debido al municipalismo y he dotado de autonomía a las estructuras locales".

Igualmente, ha apuntado que ha sido un presidente "extraordinariamente democrático, de modo que los diputados provinciales han sido elegidos por los concejales de cada comarca".

"Durante 17 años he celebrado cada mes Comités Ejecutivos y cada tres meses Juntas Directivas Provinciales, y todo se ha aprobado por unanimidad de los 180 miembros", ha abundado.

Fernández de Moya también ha querido recordar que ha sido un presidente que "me he dejado la piel y una importante parte de mi vida en la defensa del PP de Jaén, disciplinado y leal, un hombre de partido y el presidente de la militancia, poniendo en marcha por primera vez el Día de la Militancia en la provincia de Jaén".

Con este "currículo", este domingo José Enrique Fernández de Moya ha querido dejar claro que su voto el próximo jueves 27 de abril será para Juan Diego Requena, "al presente inmediato y al futuro del Partido Popular de Jaén".

Para el dirigente popular, "el primer edil de Santisteban es una persona con formación y un alcalde fuertemente pegado al municipalismo". Y junto a Requena ha valorado igualmente la figura del alcalde de Los Villares, Francisco Palacios, "el complemento perfecto de este proyecto, otro alcalde joven pegado al mundo rural".

Por último, Fernández de Moya ha apuntado que "ha sido una persona muy discreta" desde que el pasado 3 de abril anunciara que no podrá concurrir en el próximo congreso, aunque ha querido dejar claro que "los que hoy me atacan me deben muchísimo, puesto que he apostado por ellos en el ámbito de las estructuras locales y provinciales". Eso sí, ha culminado, "no ofende quien quiere sino quien puede, y lo escrito, escrito queda, allá cada cual".

UN PROYECTO QUE "NO VA CONTRA NADIE"

Por su parte, Requena ha querido acercar a todos los afiliados asistentes en el acto las líneas de su proyecto, "que no va contra ningún municipio ni contra nadie, es un proyecto que une y cohesiona tanto al partido como a la provincia", y es bajo esos ideales "que salimos a ganar el XII Congreso Provincial" que se celebrará el próximo 21 de mayo, previa votación de los afiliados el 27 de abril.

Según el también alcalde de Santisteban del Puerto, "se trata de una propuesta de futuro y una serie de estrategias a seguir para el Partido Popular de Jaén basada en el arte de servir al ciudadano, de modo que, con las ideas de base de nuestro proyecto y el gran capital humano con el que contamos tenemos todas las herramientas necesarias para labrar el mejor futuro para el Partido Popular de Jaén".

Entre las medidas que ha destacado el precandidato a los afiliados jiennenses, cabe señalar que se dará mayor cabida a todos los pueblos de la provincia de Jaén, "desde el más grande al más pequeño, para que sientan que escuchamos a todas las estructuras locales", creando la figura del coordinador comarcal quien tendrá la obligación de tener reuniones mensuales con todos los municipios de la comarca".

En esa misma línea, los parlamentarios andaluces tendrán representación territorial para que aquellas iniciativas que puedan llevarse al Parlamento salgan de las estructuras locales, ha explicado.

Igualmente, se fortalecerá la democracia interna a la hora de elegir cargos institucionales, sobre todo la de los diputados provinciales que "serán elegidos en asamblea mediante elección directa", ha asegurado Requena. Asimismo, se potenciará el papel de la mujer en el seno del Partido Popular.

En cuanto a los jóvenes, también tendrán un lugar importante en el partido, de modo que, en municipios de más de 3.000 habitantes, uno de los concejales en las elecciones municipales debe ser de NNGG.

Además, en aquellos municipios donde no gobierna el Partido Popular se hará una asesoría jurídica local para que todas las dudas puedan ser resueltas en un plazo máximo de 15 días. Se creará la oficina de prensa municipal, coordinada por la oficina de prensa provincial, "para informar de todo lo que ocurre en cada uno de nuestros municipios".

Requena entiende la necesidad de una formación continuada de los representantes locales, por lo que se realizarán cursos de formación "para que se refuerce el conocimiento de la política en cada una de las comarcas".