La Fiscalía no formula acusación por el caso Loreto contra el alcalde, que se muestra "satisfecho"

El alcalde de Cádiz, José María González (Pcssp), ha expresado su "satisfacción" por la decisión de la Fiscalía de no formular acusación contra su persona, el exconcejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza, y el jefe de Gabinete del Ayuntamiento gaditano, José Vicente Barcía, por las declaraciones que realizaron sobre el caso Loreto.

En una nota, González ha asegurado que eran "conscientes de que no estábamos injuriando ni calumniando a nadie, simplemente estábamos cumpliendo con un compromiso que adquirimos con un barrio entero, que a finales de 2014 sufrió un acontecimiento aciago que no debe volver a repetirse".

El alcalde ha asegurado que actuó "simplemente por el afán de conocer lo que pasó, para que no se vuelva a repetir". "No se entera el PP de que no hay un revanchismo político contra ellos, lo que se quiere es aprender de los errores que se han cometido en la gestión de esta ciudad en los últimos 20 años para que no se vuelvan a repetir", ha afirmado González, que ha añadido que "Cádiz no se lo merece, y ése es el compromiso que se asumió con los vecinos de Loreto".

Asimismo, González ha aprovechado para insistir en que "no se debe judicializar la política". "La enseñanza que tenemos que sacar para el futuro es que la política no puede judicializarse, por más que algunos se empeñen y algunos partidos de esta ciudad en concreto", ha añadido el alcalde.

A juicio de González, tras la decisión de la Fiscalía "queda zanjada ya la denuncia por injurias y calumnias" que el PP interpuso contra el alcalde, su jefe de Gabinete de Alcaldía y el ex concejal de Medio Ambiente.

AUDIENCIA VE INDICIOS DE DELITO, SEGÚN EL PP

Por su parte, el PP ha recordado que la Audiencia Provincial "sí ve indicios de delito" en las "calumnias" que el alcalde de Cádiz, José María González Santos, junto al ex concejal de Medio Ambiente, Manuel González Bauza y a su jefe de Gabinete, José Vicente Barcia, "vertieron" el 7 de marzo de 2016 en el acto ante vecinos y medios de comunicación que se celebró en el edificio Marifa de Loreto sobre lo acontecido en ese barrio en octubre de 2014.

En este sentido, ha recordado que la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial en su auto número 590/2016 llega a afirmar, literalmente, que "según el criterio de este tribunal no cabe descartar la posible existencia de un delito de calumnias e injurias como realiza la juez" de instrucción.