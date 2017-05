GALICIA. CONDE: “VIVIMOS UN MOMENTO PROPICIO PARA FORTALECER LA ECONOMÍA DE GALICIA”.

Etiquetas

El consejero de Economía de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, aseguró hoy, en el ‘Fórum Europa. Tribuna Galicia’, que vivimos un momento “propicio” para fortalecer la economía gallega, gracias “a la actual estabilidad política y a la capacidad de gasto” de la Xunta de Galicia.En el citado encuentro informativo, organizado por Nueva Economía Fórum en Santiago de Compostela, Conde se mostró confiado en la próxima “revisión al alza” de la previsión de crecimiento en Galicia para 2017, situada en el 2,7%. “Galicia creció en 2016 más que en los últimos ocho años” y ese indicador, según el consejero, junto con el comportamiento de las exportaciones, el desempleo y la reducción del déficit, hacen que vivamos un “momento clave” para el fortalecimiento de la economía gallega.A juicio del consejero, los tres factores que pueden contribuir a “fijar el tejido industrial en Galicia” son la innovación, la juventud y la creación de empleo cualificado. En esta tarea, es necesaria la implicación “no solo de la administración gallega, sino también de las empresas, las universidades y los centros de conocimiento” de Galicia. La comunidad gallega debe aspirar a atraer inversiones y crear empleo de calidad “y no low-cost”, porque este tipo de inversiones “hoy están aquí y mañana allá”, sostuvo Conde. Cumplir ese objetivo supone que “la tecnología y la alta cualificación de los trabajadores nos distingan, para que las empresas apuesten por producir” en territorio gallego. AYUNTAMIENTOS ‘DOING BUSINESS’En este sentido, una de las medidas previstas por la Xunta de Galicia es la promoción de los “ayuntamientos doing business”. Preguntado por los asistentes al coloquio acerca del funcionamiento de esta iniciativa, Conde aclaró que las administraciones locales se comprometen “voluntariamente” a bonificar o reducir impuestos “que no les supongan un quebranto, como licencias de obra o de actividad” y que permitan atraer nuevas inversiones. En su intervención, el consejero de Economía del gobierno de Alberto Núñez Feijóo alentó a los agentes económicos presentes a “ganar músculo, a ganar tamaño y a aumentar la productividad” de la economía de Galicia.Francisco Conde fue presentado por Manuel Lolo, presidente de la empresa biotecnológica AMSlab, quien destacó el apoyo de la consejería de Conde a las empresas que apuestan por la innovación, aunque advirtió de que “Galicia necesita saber venderse mejor” al exterior. Lolo definió al responsable de Economía de la Xunta de Galicia como un político “accesible”, que practica la “escucha activa” y que apuesta por sectores estratégicos, como la Biotecnología.