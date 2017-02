LA GESTORA DEL PSOE SE DESMARCA DEL ACTO DE ALCALDES SOCIALISTAS CON SUSANA DÍAZ Y LO ENMARCA DENTRO DEL “DEBATE INTERNO”

Etiquetas

La Comisión Gestora del PSOE se ha desmarcado del acto que este sábado protagonizarán alcaldes socialistas con la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, al tiempo que lo enmarca dentro del “debate interno” que vive el partido.En rueda de prensa en Madrid, Jiménez aseguró que no le consta que algún miembro de la Gestora vaya a acudir "a ese acto ni a ningún otro acto” cuando se le preguntó sobre si habrá presencia de algún dirigente del órgano provisional en este evento que está liderando el alcade de Vigo y presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero. “No me consta que ningún miembro vaya a acudir a ese acto ni a ningún otro acto”, indicó Jiménez, que aseguró que en la Gestora son “muy respetuosos” con los actos que se hagan lo largo y ancho del país, y, por tanto, no harán “ningún juicio de valor” sobre los mismo. Así se posicionó cuando se le interpeló al respecto para que concretará si se trata de un acto de partido o de apoyo a una posible candidatura para liderar el PSOE de Díaz.Situó el acto dentro del “proceso interno muy importante” que está librando el PSOE. “Le corresponde a los militantes organizar lo que entiende que es mejor para el debate interno del partido y tiene toda la libertad y el derecho”, agregó.Ante la insistencia de los periodistas, Jiménez se limitó a señalar que se han producido y se van a producir “muchos actos” porque el “partido está en momento de un proceso interno y es normal que los militantes se reúnan, se sienten a discutir, a valorar y a debatir. Es lo normal”.Por último, el portavoz de la Gestora señaló que es “normal” este tipo de eventos porque el PSOE es un partido "que en este momento especial está especialmente vivo”.