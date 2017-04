EL GOBIERNO DE CARMENA PIDE EL CESE DE DANCAUSA E INTENTARÁ RECUPERAR EL DINERO DE MERCAMADRID

Etiquetas

El Gobierno del Ayuntamiento de Madrid, que dirige Manuela Carmena, pidió hoy el cese de la delegada del Gobierno de Madrid, Concepción Dancausa, tras ser incluida por la Fiscalía en una denuncia por una operación inmobiliaria realizada en 2001 desde Mercamadrid.En este sentido, el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, pidió el cese de Dancausa, en tanto que su compañera de Gobierno municipal, la vicealcaldesa Marta Higueras, afirmó que intentará recuperar el mayor dinero posible del que Mercamadrid ha pagado a la empresa privada Mercaocio, algo que está en el fondo de la denuncia de la Fiscalía.A este respecto, Sánchez Mato e Higueras, durante la celebración del Pleno municipal de este martes, comentaron la denuncia de la Fiscalía contra Dancausa y otras 15 personas por el alquiler de un local por el que la empresa municipal Mercamadrid paga a la privada Mercaocio 700.000 euros anuales.Higueras recordó que ya hace un año el Gobierno municipal presentó a la Fiscalía un informe que ponía de manifiesto estas posibles irregularidades, que ya han costado 12 millones de euros a las aras municipales. Por este motivo, esta edil mostró su alegría por el hecho de que la Fiscalía haya terminado presentando su denuncia.A su vez, Sánchez Mato contrastó las denuncias de la Delegación de Gobierno al Ayuntamiento por presuntas ilegalidades desde que lo dirige Ahora Madrid con las que ahora apunta en Dancausa la Fiscalía: “Parece que las ilegalidades estaban en otro sitio”. Y a continuación añadió: “Es el momento de que Dancausa dimita o sea cesada de manera inmediata”.IMPAGO DE CÁNONESEl delegado de Economía y Hacienda agregó a lo denunciado por Higueras que el alquiler a Mercaocio por parte de Mercamadrid de la nave que no necesitaba se devió a que la primera debía 700.000 euros a la empresa municipal por impago de cánones, y que, para solucionar esta deuda de la empresa privada, es por lo que se contrató este alquiler. “Una empresa que nos debía dinero pasó a ser acreedora de Mercamadrid por unas naves que siguen sin tener utilidad”, sintetizó.En cuanto al dinero que sigue pagando Mercamadrid a Mercaocio, Higueras apuntó que a partir de ahora el Ayuntamiento lo depositará en los tribunales, para no perderlo en caso de que la empresa se declare insolvente, y para intentar recuperar lo máximo de lo ya entregado en caso de que tras el correspondiente proceso judicial el contrato se declare nulo. Mato aportó otro dato: que, a instancias de la Fiscalía, el Ayuntamiento informó de que naves similares se alquilaban a la mitad de precio del que paga Mercamadrid a Mercaocio.SOSPECHAS DE PSOE Y CIUDADANOSPor su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, subrayó que su partido llevaba tiempo denunciando la situación de Mercamadrid y pidiendo un informe que llevar a la Fiscalía sobre el contrato con Mercaocio, “claramente lesivo” para el Ayuntamiento. Añadió que este acuerdo es “muy beneficioso” para esta empresa, que, “¡vaya por Dios!”, está casualmente relacionada con el hermano del expresidente madrileño Ignacio González. Desde Ciudadanos, su portavoz en el Consistorio de la capital, Begoña Villacís, se reafirmó en su interpretación de que la corrupción en Madris constituyen “el caso PP” y no tramas aisladas como 'Lezo', 'Púnica' o 'Gürtel'. Añadió que el PP está dispuesto a sacrificar a personas como Esperanza Aguirre, pero no a solucionar una práctica que fue la misma en Madrid que en Valencia o Murcia.Según Villacís, se trata de un “modus operandi" que usaba el PP al entender que esta forma de proceder "no le penalizaba” y le servía para concurrir “dopado” a las elecciones, en referencia a que disponía de más dinero para preparar los comicios.Sobre la denuncia en Mercamadrid, la edil de Ciudadanos prefirió estudiar el caso antes de pedir la dimisión de Dancausa y reivindicó el planteamiento de su partido de pactar con el PP en instituciones, pero a cambio de acuerdos y de forzar la regeneración.EL PP DEFIENDE A LA DELEGADAPor su parte, el concejal del PP Íñigo Henríquez de Luna, hasta ahora adjunto a Esperanza Aguirre en el Ayuntamiento, manifestó su “apoyo público” a Dancausa, de quien no tiene “absolutamente ninguna duda de que siempre ha sido una mujer honesta” y ha cumplido la legalidad. Desde su punto de vista, las presuntas irregularidades de Mercamadrid se deben a que “a veces los procedimientos administrativos se enrevesan”, y decisiones que se tomaron pensando en lo que era mejor para el Ayuntamiento, con un acuerdo extrajudicial entre las partes como el que el actual Gobierno municipal, que “van de inquisidores”, ha impulsado con la Caja Mágica, se complican. “Para acusar de un ilícito penal hay que tener pruebas y no todo vale”, sentenció.Fuentes cercanas a Higueras aseguraron a Servimedia que lo complicado de la operación hace imposible que las cosas no se hicieran con un empeño artificioso en llevarla a cabo, por lo que descartaron la versión de Henríquez de Luna. Según indicaron, el que la Fiscalía haya formulado esta denuncia da la razón al actual Gobierno cuando presentó el informe sobre las supuestas irregularidades.