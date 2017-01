Ganemos Pegalajar busca concejal tras declinar el resto de la lista suplir una vacante por renuncia

Etiquetas

Ganemos Pegalajar está buscando a una persona que represente a la formación en el Ayuntamiento de este municipio jiennense después de la renuncia de uno de sus dos concejales y de que el resto de la lista haya declinado suplir esa vacante.

Así lo ha señalado a Europa Press, Inés Gila, que fue elegida edil por Ganemos Pegalajar en las elecciones municipales de mayo de 2015 junto a Antonio Quesada, que lideraba la candidatura y que ahora deja la Corporación por cuestiones personales.

Su renuncia, de la que se dará cuenta en el pleno previsto esta tarde, ha dado lugar a una situación poco habitual, que recoge este miércoles 'Ideal', ya que ninguno de los demás integrantes de la lista sustituirá al edil. "Tenemos un solo suplente y está trabajando en Madrid", ha comentado Gila

En este sentido, ha dejado claro que no es que sus compañeros se hayan desentendido de este proyecto político, sino que no han podido aceptar por circunstancias personales o profesionales. Ha apuntado, al respecto, que formaron "una lista joven" y ha destacado que "la vida de una persona de 50 años no suele cambiar como puede hacerlo la de una persona joven".

Ha aludido, de este modo, a cómo, "con la situación que vive el país", son muchos los que no saben dónde pueden acabar en busca de un trabajo y un futuro "y más en el ámbito rural, en un pueblo en el que la economía se basa fundamentalmente en la aceituna".

"La renuncia de cada uno de mis compañeros ha sido un acto de responsabilidad. Porque no pueden asumir el cargo de concejal, que es un cargo de importancia. No es ir a sentarse en un sillón", ha recalcado Gila, quien ha explicado que se acogerán al artículo 182.2 de Loreg (Ley Orgánica de Régimen Electoral General).

En él se establece que en caso de que no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, las vacantes serán cubiertas por cualquier ciudadano mayor de edad que no esté incurso en causa de inelegibilidad. Serán designados por el partido, coalición, federación o agrupación de electores cuyos concejales hubiesen de ser sustituidos y se comunicará a la junta electoral correspondiente para la expedición de la oportuna credencial.

"En esa búsqueda estamos; de reuniones a tope intentando solucionar esta cuestión lo antes posible", ha afirmado Gila, no sin recalcar que Ganemos Pegalar mantiene su compromiso con el municipio y va a seguir trabajando por mejorar la vida de sus habitantes.