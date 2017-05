Garganté deja el Ayuntamiento criticando el "cinismo y la hipocresía" de los políticos profesionales

Etiquetas

El concejal de la CUP Capgirem Barcelona Josep Garganté ha explicado este viernes que uno de los motivos por los que decidió ejercer como edil sólo dos años fue el "nivel de cinismo, la hipocresía y la falsedad de los políticos profesionales, nuevos o viejos, que es tan grande que lo hace bastante insoportable".

"Antes de entrar al Ayuntamiento tenía muy mala opinión de los políticos profesionales y, una vez he entrado, me he dado cuenta de que me he quedado muy corto", ha aseverado en declaraciones a los medios tras anunciar que dejará el cargo tras el pleno municipal de mayo, después de dos años como concejal.

Preguntado por los medios por si describe así a todos los cargos políticos con los que ha coincidido, ha aseverado: "Gobierno y oposición sí, básicamente es así", y ha criticado contradicciones entre la acción y declaraciones del ejecutivo y lo que finalmente se lleva a cabo y medidas que se aprueban pero no se ejecutan de forma efectiva.

Sobre los efectos de la presencia de la CUP en el consistorio, ha defendido que ha "abierto una brecha en el discurso uniforme del Gobierno y la oposición", en asuntos como el Mobile World Congress (MWC), sobre el que ha dicho que han descubierto que montadores asiáticos de un estand durmieron y cocinaron en el interior del recinto en la pasada edición, según él.

"Hemos hecho trabajo de destapar cosas, poner sobre la mesa ciertos debates que parecía que no se podían tener", ha asegurado Garganté, que ha destacado que también han dado voz y acceso a debates municipales a colectivos de trabajadores y vecinos.

Ha recordado que la CUP Capgirem Barcelona no elige sus candidatos por primarias, sino que las asambleas se ponen en contacto con personas que les interesa que formen parte de la lista para proponérselo y después un proceso asambleario termina de configurar la candidatura.

Dos asambleas llamaron a Garganté para proponerle formar parte de la lista, y el aceptó poniendo dos condiciones: que continuara trabajando en autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) --ha estado con una dedicación del 25%-- y que estaría dos años para que después le sustituyera otra persona.

CONDUCTOR Y CONSEJERO DE TMB

Ha enviado un correo a TMB para informar de que el 1 de junio puede volver a la dedicación del 100% como conductos de autobuses y ha confiado en no tener ningún problema, aunque ha añadido: "Sabemos que la dirección de TMB suele ser bastante revanchista, y mucho cariño no me tiene".

Ha señalado que sí seguirá en el consejo de administración de TMB, ya que no es necesario ser un cargo electo, y ha recordado que las dietas --de unos 350 euros trimestrales-- que percibe las entrega a la caja de resistencia de buses, que cubre pérdidas salariales y gastos de huelgas y movilizaciones.

La CUP abordará quién será el sustituto --la cuarta de la lista fue la ahora diputada en el Parlament Eulàlia Reguant y el siguiente es Óscar Simón, en una lista que cerró el exdiputado David Fernández-- tras la marcha del aún concejal, que no plantea ni descarta presentarse para otros mandato: "De aquí a 2019, vete a saber. Supuestamente seremos independientes ya. Igual las elecciones municipales se ven desde otra perspectiva o se avanzan".