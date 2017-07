El Gobierno de Cáceres considera "lamentable" que ningún concejal del PSOE acudiera al homenaje de Miguel Ángel Blanco

Etiquetas

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cáceres considera "lamentable" que ninguno de los ocho concejales del PSOE asistiera ayer jueves al homenaje que se le realizó a Miguel Ángel Blanco, en el vigésimo aniversario de su asesinato, que tuvo lugar en el parque Puerta Sur del barrio de Nuevo Cáceres, donde existe un monolito en recuerdo a todas las víctimas del terrorismo.

El portavoz municipal, Rafael Mateos, cree que los socialistas deben dar "explicaciones" de porqué no acudieron a este acto que suponía un "claro y rotundo" rechazo a ETA y un apoyo a las víctimas de la banda terrorista, y les acusa de estar "coqueteando con la ambigüedad" al no acompañar al resto de personas que se concentraron para condenar el terrorismo.

Mateos ha recordado que el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Luis Salaya, cuenta con una media liberación por lo que "no tiene excusas" para no haber asistido al acto, ha recalcado, al tiempo que ha explicado que se cursó invitación a los tres grupos políticos municipales (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú).

Por parte de Ciudadanos acudió el portavoz, Cayetano Polo, mientras que los dos concejales de Cáceres Tú excusaron su presencia, Ildefonso Calvo por estar en esos momentos participando en una reunión de una comisión municipal, y Consuelo López por encontrarse trabajando, ha explicado Mateos.

"En el caso del PSOE no nos consta ninguna excusa formal para no asistir al acto", ha subrayado Mateos quien insiste en que el portavoz socialista no estaba en esos momentos participando en ninguna comisión municipal.

Cabe recordar que la alcaldesa, Elena Nevado, junto a varios miembros de su equipo, participó ayer en el acto homenaje al concejal de la localidad vizcaína de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en el que se recordó a todas las víctimas del terrorismo.

Además de la regidora cacereña participó en el acto la delegada en Extremadura de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Inmaculada Sánchez, y estuvieron presentes el subdelegado del Gobierno en la provincial José Carlos Bote; el vicepresidente segundo de la Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, y el vicepresidente primero y diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible de la Diputación de Cáceres, Fernando J. Grande Cano.

También guardaron un minuto de silencio el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Julio Márquez de Prado, y responsables de la Policía Nacional, la Guardia Civil y ciudadanos en general.