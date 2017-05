El Gobierno de Cantabria ejecuta las obras de conexión de Marina de Cudeyo a la Autovía del Agua

Etiquetas

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha visitado las obras de saneamiento y abastecimiento que el Gobierno ha ejecutado para conectar la red de distribución municipal de Marina de Cudeyo a la Autovía del Agua.

Díaz Tezanos ha asegurado que se trata de obras "importantes" para el municipio de Marina de Cudeyo, ya que la conexión a la Autovía del Agua garantiza el suministro, además de un agua de "excelentísima calidad".

Asimismo, ha animado a poner en valor este tipo de obras que, "aún no estando a la vista de los ciudadanos", dan respuesta a servicios básicos para los ciudadanos. En el caso de Marina de Cudeyo no sólo ofrece suministro para los residentes, si no que permitirá en el futuro abastecer un incremento de población, y sobre todo, posibilitar el desarrollo económico de la zona.

Por su parte, el alcalde de Marina de Cudeyo, Severiano Ballesteros, ha manifestado su agradecimiento y ha señalado el valor de estos trabajos. En este sentido, ha destacado la perspectiva con la que se acometen obras de estas características que se realizan "pensando en el futuro".

Díaz Tezanos, que ha estado acompañada en la visita por el alcalde, el director general de Medio Ambiente, Miguel Ángel Palacio, así como diversos concejales de la corporación municipal, ha detallado que el Gobierno de Cantabria ha invertido un total de 66.540 euros en las nuevas obras de conducción al depósito de Elechas y la conexión a los depósitos reguladores de Pontejos.

DETALLE DE LAS OBRAS

La nueva conducción al depósito de Elechas y el by pass a los depósitos reguladores de Pontejos son dos actuaciones enmarcadas en el Plan de Obras de Saneamiento y Abastecimiento del Gobierno de Cantabria, por el que el Ejecutivo regional financia el 60% de la actuación, y el 40% restante corre a cargo del Ayuntamiento.

Sobre los depósitos de Pontejos se ha ejecutado un by pass que evita la rotura de carga de la red que tiene su origen en el depósito de El Bosque, de esta forma el abastecimiento puede alcanzar Pedreña en adecuadas condiciones de presión y caudal.

Paralelamente, se ha realizado otra actuación en las proximidades del depósito de Elechas que permite el suministro directo, ampliando de esta forma las capacidades de suministro para la red de Pedreña. Estos trabajos se han visto complementados con la próxima conexión de la Autovía del Agua sobre la red que une los depósitos de El Bosque y Pontejos, con lo que se estiman cubiertas las necesidades de abastecimiento requeridas.

Estas actuaciones pretenden aumentar la capacidad de suministro de agua potable del núcleo de Pedreña, y de esta forma, paliar las necesidades o demandas de abastecimiento de agua que se producen en épocas estivales. Este es el motivo por el que estas dos obras se han ejecutado simultáneamente.

Además, la Consejería de Medio Ambiente ha proyectado la ejecución de un nuevo colector y estación de bombeo en Pontejos, en el barrio alto de El Postillo, cuyos trabajos de ejecución comenzarán de forma inmediata.