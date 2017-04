El Gobierno de Ceuta recurrirá al Supremo la sentencia del TSJA que lo rebaja a Ayuntamiento

Etiquetas

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) da la razón a una denuncia de UGT y anula el nombramiento de una viceconsejera no electa al entender que la Ciudad Autónoma de Ceuta no tiene competencias de Gobierno autónomo sino de ente local. "El TSJA manifiesta que Juan Vivas es alcalde y Ceuta Ayuntamiento", explican fuentes de UGT, "por tanto los nombramientos debe realizarlos entre los concejales y no entre miembros no electos".