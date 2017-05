Gobierno alquiló un espacio a Puigdemont en su apuesta por la "resolución pacífica" de problemas, contraria a "censuras"

Etiquetas

El presidente de la Generalitat es "un cargo elegido democráticamente que tanto él como sus ideas políticas merecen respeto", dice Maestre

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha encuadrado el alquiler de un espacio del Palacio de Cibeles al acto organizado por la Fundación Blanquerna con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su apuesta por la "resolución pacífica" de problemas, contraria a "censuras y prohibiciones".

Maestre ha contestado así ante una proposición presentada por Cs, que reclamaba que "no se cedieran espacios municipales a actividades que exalten la desobediencia a la Constitución española". La edil de la formación naranja Silvia Saavedra ha argumentado que "no vale todo cediendo un espacio a los separatistas, a los que quieren acabar con España" y haciéndolo en un edificio que "representa a todos los madrileños". "El Ayuntamiento no es el lugar para hablar del independentismo", ha lanzado.

La edil ha remachado que esos 3.000 euros pagados por el alquiler vienen de una fundación subvencionado con fondos de la Generalitat, suspendidos por el Tribunal Constitucional dentro de la partida destinada a sufragar el independentismo. "Si votan en contra de esta proposición se mostrarán como enemigos de la unidad de España", ha espetado.

Maestre le ha aclarado que en ningún caso se ha tratado de una cesión, sino de un alquiler, como el que pagó Ciudadanos para un evento organizado en el Patio de Cibeles. En cuanto al partido político en el que milita Puigdemont, la portavoz ha asegurado que ella no le votaría y que preferiría que no hubiera formaciones inmersas en casos de corrupción pero, a renglón seguido, ha defendido que el presidente de la Generalitat es un cargo elegido democráticamente que tanto él como sus ideas políticas merecen todo el respeto.

"Se puede no estar de acuerdo con la Constitución, no es mi caso, y es la Constitución la que ampara el derecho a mostrar ese desacuerdo", ha apostillado como "reglas básicas de la democracia".

El PP no ha votado en la proposición al haber abandonado el Pleno por unas declaraciones del concejal Carlos Sánchez Mato, que les acusó de militar en un partido investigado por "robar". "Nadie ha provocado más independentistas en Cataluña que el PP y su negación a los problemas políticos", ha lanzado la portavoz de Ahora Madrid.

"Creemos que el Ayuntamiento de Madrid debe ser un espacio de diálogo y encuentro, donde las sensibilidades políticas tengan la posibilidad de expresarse de manera libre", ha apuntado, tras recordar que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ofreció el Congreso a Puigdemont. "Y no la ve como una antisistema", ha ironizado.

El socialista Ramón Silva cree que la proposición de Cs es "oportunista" y que si creen que el alquiler vulnera la ley que vayan al juzgado de guardia. El concejal ha defendido que la soberanía nacional reside en el pueblo español. "Nadie nos da lecciones de constitucionalismo pero las censuras no son buenas y los problemas se solucionan dialogando, dialogando y dialogando", ha destacado.