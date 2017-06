El Gobierno de Vélez-Málaga garantiza la continuidad de la oficina de vivienda tras el cese de su responsable

Etiquetas

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento del municipio malagueño de Vélez-Málaga, Zoila Martín, ha garantizado que la Oficina de Defensa de la Vivienda puesta en marcha hace unos meses en el municipio "sigue y seguirá trabajando" para ayudar a las familias afectadas por desahucios y otros problemas relacionados con la vivienda, pese a la reciente destitución de su hasta ahora responsable, la edil de IU Alicia Pérez.

En rueda de prensa, Martín ha lanzado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía y ha dejado claro que el Gobierno municipal "tiene como prioridad atender a las familias que más lo necesitan, y dentro de ellas a las que están afectadas por los desahucios. Es por ello que la oficina sigue y seguirá trabajando por gestionar y tramitar todas las ayudas necesarias para que ninguna familia sufra un desahucio en Vélez-Málaga".

"La oficina seguirá abierta, y cualquiera que tenga un problema sobre desahucios, cláusulas suelo, intermediación bancaria o quiera informarse sobre cualquier tipo de gestión puede acudir a ella", ha señalado la edil, quien ha precisado que, por el momento, no se va a cubrir la vacante que deja la hasta ahora responsable.

La destitución de la concejala de IU al frente de esta oficina --cuya gestión se entregó a la coalición pese a que este grupo, cuyos dos concejales apoyaron la investidura del socialista Antonio Moreno como alcalde, no forma parte del Gobierno municipal-- se produce a raíz de un decreto firmado a principios de esta semana por el regidor.

PRESIONES DEL PA

Desde IU, su portavoz municipal, Miguel Ángel Sánchez, ha mostrado su sorpresa por la decisión del alcalde, que, a su juicio, se produce para satisfacer a uno de sus socios de Gobierno, el portavoz del PA, Marcelino Méndez, con el que la coalición de izquierdas mantiene importantes tensiones desde principios de primavera, cuando se trabajaba en la elaboración del presupuesto municipal.

"Ante la amenaza de abandonar el equipo de gobierno, realizada a mediados de marzo por el señor Méndez si no había presupuesto, IU respondió públicamente ofreciendo su apoyo al alcalde para que las presiones que estaban ejerciendo los andalucistas no acabaran gestando un malas cuentas", ha apuntado Sánchez.

Según ha recordado, el alcalde rechazó este apoyo "amparándose en la salud de hierro del equipo de gobierno", pero aprobó un presupuesto "que constataba cómo la balanza se inclinaba hacia las exigencias andalucistas, alejándose de las prioridades sociales que tanto el PSOE como IU compartían en sus programas electores".

Para el portavoz, el ofrecimiento de IU para elaborar las cuentas unido a la denuncia formulada de que el PA, mientras presionaba con los presupuestos exploraba también la configuración de una nueva mayoría junto al PP, fue el inicio "de una campaña de acoso y derribo, plagada de insultos y descalificaciones personales, hacia IU y su portavoz", que ha tenido continuidad con la destitución de su compañera.

En este sentido, ha manifestado que "si el que molestaba aquí era el portavoz de IU, tal vez lo lógico habría sido desposeer de recursos al portavoz de IU, no quemar puentes con esta formación política" con el cese de Pérez al frente de la oficina de vivienda, una medida que ha calificado como "machista".

Para Sánchez, el regidor ha mostrado una actitud "torpe" con la firma de este decreto, que además, según ha afirmado, presenta un defecto de forma y va a ser recurrido, "y no entendemos cómo el señor alcalde ata su destino al de alguien al que podríamos considerar ya prácticamente un cadáver político".

En términos similares se ha expresado la concejala afectada, quien se ha mostrado "dolida en lo personal y defraudada en lo político" con la decisión del alcalde, "que me gustaría que se dirigiera a mí y me explicara por qué se ha producido esto y por qué esa tensión política la ha descargado en esta parte más débil de la función pública, que es la Oficina de Defensa de la Vivienda".

Por su parte, la portavoz municipal del PSOE, Cinthya García, ha rebatido las "graves acusaciones" de los ediles de IU respecto al supuesto carácter machista de la destitución y ha dejado claro que "no tienen ningún tipo de fundamento", dado el trabajo efectuado en materia social, de igualdad y contra la violencia de género, por lo que "no se puede acusar al equipo de gobierno ni al grupo socialista de no preocuparse por la igualdad".