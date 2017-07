El Gobierno local estudiará las propuestas de cualquier grupo político que sean buenas para la ciudad

Etiquetas

El portavoz del equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), ha subrayado que "se estudiará y analizará cualquier propuesta que sea buena para la ciudad y que responda al interés general" venga de donde venga.

"Durante estos dos años hemos demostrado la capacidad de dialogar con distintos grupos políticos, de alcanzar acuerdos y de incorporar propuestas que mejoren la ciudad. Así se ha hecho con iniciativas de Ciudadanos, Participa Sevilla e IU durante este tiempo. En los presupuestos, en las ordenanzas fiscales o en numerosas decisiones que se toman en el día a día de la gestión y en las que el PP ha optado por el 'no', por no buscar acuerdos y por solo destruir", ha afirmado Muñoz en un comunicado.

Así responde el portavoz del Gobierno local al portavoz del PP en el Ayuntamiento, Beltrán Pérez, que este martes ha anunciado que ha remitido una carta al alcalde hispalense, Juan Espadas (PSOE), con diez propuestas relativas a rebajas fiscales, concesiones de equipamientos deportivos, reposición de árboles, modernización de la atención al ciudadano y del Ayuntamiento, impulso a la gestión de licencias de actividades y obras, la reclamación a la Junta de Andalucía de "una deuda de 50 millones de euros" o, incluso, la colocación de wifi en los autobuses.

"Esto no es un mercadeo", ha sentenciado Pérez en rueda de prensa, acompañado por la mayoría de ediles de su formación, tras incidir en que el PP ofrece al PSOE una "llave para abrir Sevilla, desbloquear proyectos y construir una mayoría estable".

"Mucho nos tememos, no obstante, que esto sea simplemente otro titular, otra foto y otro mensaje del PP para tener protagonismo y que no lleve absolutamente nada detrás. Si el PP quiere trabajar por la ciudad de una vez, después de dos años, tiene que demostrarlo con hechos y no vale sólo con cartas escritas para dar ruedas de prensa", ha apuntado, por su parte, Muñoz.

"Este gobierno estudiará toda propuesta que no conduzca a la ciudad a la parálisis, la frustración y el engaño que fueron los cuatro años de mandato de Juan Ignacio Zoido con los mismos concejales que ahora forman parte de la oposición", ha añadido el portavoz socialista.

Muñoz ha indicado que "los ciudadanos nos piden que trabajemos por la ciudad y que respondamos a sus problemas" y esa es la única prioridad y la única condición que pone el gobierno a la hora de evaluar una propuesta de un grupo político.

"Nosotros trabajamos día a día por tener un Ayuntamiento más útil y más social, por cumplir nuestro programa de gobierno y por responder a los acuerdos que hemos alcanzado con los grupos políticos en la investidura o en la aprobación de los presupuestos. Ésa es nuestra única y prioritaria línea de trabajo", ha explicado el portavoz municipal.