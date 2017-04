El equipo de Gobierno no da por "perdida" Ikea y busca la formula de que sea "asumible" su llegada

Etiquetas

El equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Alicante no da por "perdida" la llegada de Ikea a la ciudad y ha remarcado que se quieren mantener encuentros con la multinacional para "buscar la forma" de que pueda instalarse "en unas condiciones asumibles por esta ciudad".

El portavoz municipal, Natxo Bellido, y el edil de Urbanismo, Miguel Ángel Pavón, han defendido esa postura al término de la Comisión de pleno sobre la llegada de Ikea que se ha celebrado este viernes en el consistorio.

Bellido, interpelado por el hecho de que la multinacional comunicó el pasado martes que busca alternativas a la ciudad antes de cancelar la reunión prevista para el miércoles, ha dicho que entre "la nada y la propuesta de Ikea, hay un proceso de negociación y es lo que queremos mantener con ellos".

"Ya hemos dicho que si la posición es esa y es inamovible, este equipo de Gobierno no la va a asumir", ha reiterado y ha recordado que en los últimos dos años "no ha cambiado nada" y "sobre todo porque la propuesta que la sustentaba, la Actuación Territorial Estratégica (ATE), ya no tiene validez".

Asimismo, cree que desde el PP "tampoco" se asumiría esa postura y ve "más complicado, saber qué opina ciudadanos". Con todo, ha mantenido que existe "un consenso entre todos los grupos en que una tienda de Ikea --unos 40.000 m2--, con una superficie comercial parecida, sí sería asumible".

PROGRAMA RECLASIFICATORIO DE SUELO

Por su parte, Pavón ha destacado el "ánimo constructivo" que ha reinado en la comisión y "el consenso a la hora de ir a reunirse con Ikea con una propuesta concreta".

Pavón ha insistido en que la multinacional apostó por la ATE y ha lamentado que el pasado miércoles no se pudiera celebrar la reunión para plantear una propuesta "muy similar a la que ha salido hoy". En ese sentido, ha señalado que se trataría de un centro comercial "de medianas superficies" en Rabassa y con un Programa Reclasificatorio de Suelo, sobre unos terrenos no urbanizables en estos momentos, que permitieran la instalación.

No obstante, el responsable de Urbanismo se ha remitido al acuerdo del pacto de Gobierno para recordar que "Ikea sí, macrocentro no" sobre superficies de 80.000 m2, y ha recalcado que el tripartito tiene "una voz única" y que con ella iba al encuentro del miércoles, a pesar de la no asistencia del alcalde.

Asimismo, ha defendido que lleguen inversiones, pero de una manera ordenada: "Seguimos interesados para que venga esa tienda de Ikea dentro de esos márgenes y esperemos que acceda a negociar con nosotros esa implantación", ha zanjado tras anunciar que se dirigirán a Ikea para que la reunión suspendida el miércoles "pueda producirse con el alcalde, Natxo y yo mismo".