MADRID. HENRÍQUEZ DE LUNA Y MARTÍNEZ ALMEIDA SE POSTULAN PARA SUCEDER A AGUIRRE REIVINDICANDO SU LEGADO

- El grupo municipal se reunirá el jueves con el PP de Madrid para consensuar un nuevo portavoz. El portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna, y el concejal José Luis Martínez Almeida anunciaron este martes sus candidaturas para sustituir a Esperanza Aguirre en la Portavocía del grupo municipal.Los dos lo hicieron reconociendo el legado de ésta última. Henríquez de Luna señaló que sería “un gran honor” y le haría “muchísima ilusión” ser el nuevo portavoz, si bien puntualizó que él es “un hombre de partido” y que estaría donde el PP nacional y regional le situaran, pues necesita el respaldo de sus compañeros y del partido a ambos niveles. “Siempre tomaré la mejor decisión para mi partido”, sentenció.Elogió a Aguirre por haber antepuesto los intereses del PP a los personales, porque “sabía que la mejor decisión que podía tomar era dimitir”, aunque “nadie duda de que es una persona honesta y honrada” que se va de la política “con menos patrimonio” del que tenía cuando entró, y auguró que al margen de los errores “in vigilando” y al elegir colaboradores, eso no empaña su labor de gobierno y política y “se le reconocerá su gesto de grandeza al dimitir”La sorpresa llegó cuando Martínez Almeida convocó a los medios en los pasillos del Ayuntamiento, donde se celebra hoy y mañana el pleno de abril, y dijo que se presentaba también a la Portavocía. Él también comenzó hablando de Aguirre y del “día triste” que es hoy para quienes, como él, han “perdido un referente político y personal imprescindible” como Aguirre. “El tiempo le reconocerá y se hará justicia con ella”, vaticinó, como Henríquez de Luna. “Ha sido y seguirá siendo un referente. Su labor de gobierno no se va a ver empañada”.También como su compañero, dijo que seríá “un honor” para él ser el nuevo portavoz y que “esta ciudad se merece un cambio” en las elecciones municipales de 2019. Puesto que la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, le ha incorporado a su equipo de confianza, las preguntas de los periodistas se encaminaron por esa circunstancia.Él despejó que, aunque ha consultado su candidatura con el partido (fuentes municipales indicaron a Servimedia que también lo hizo Henríquez de Luna), Cifuentes y su equipo “van a ser neutrales”, y la presidenta “siempre ha sido partidaria de que haya votaciones”. Descartó cualquier “guerra interna”, puesto que Henríquez de Luna y él son “afines en lo sustancial” y han “trabajado codo con codo”, y negó que éste último fuera el “sucesor natural” de Aguirre, sino que lo que ocurrirá es “un ejercicio de democracia interna” muy “enriquecedor”. Por último, reconoció haber hablado con otros concejales y que algunos le han mostrado ya su apoyo. “Uno no se lanza (a la piscina) sin agua”, dejó caer.Fuentes del PP indicaron a Servimedia que el jueves habrá una reunión del grupo municipal con el PP de Madrid con la esperanza de llegar a un consenso sobre el nuevo portavoz, antes de que los concejales del grupo voten.