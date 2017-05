Hacienda exige una reducción de 8,6 millones en capítulos 1 y 2 del presupuesto de Jerez, según el Ayuntamiento

Etiquetas

La Secretaría de Estado de Hacienda ha emitido un informe favorable sobre el presupuesto municipal 2017 del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), pero pide "una reducción de 8,6 millones de euros, un cinco por ciento en los capítulos I y II atendiendo las políticas de ajuste de los Reales Decretos del 2013 y 2014".

Según ha informado el Ayuntamiento jerezano en un comunicado, así lo indica un informe que ha sido dado a conocer en rueda prensa por los tenientes de alcaldesa, Santiago Galván, Laura Álvarez y José Antonio Díaz, y que, en palabras del primero de ellos, "en la práctica pide que ajustemos la política de personal, por la única vía que ellos conocen, la que ya utilizó el gobierno de la señora (María José García) Pelayo del PP echando a 269 trabajadores".

"Es decir, nos están pidiendo que echemos a 150 trabajadores del Ayuntamiento, que ajustemos la plantilla del personal como hizo el PP", ha afirmado Santiago Galván, según informa el Consistorio jerezano, gobernado por la socialista Mamen Sánchez.

El Ayuntamiento defiende que ha cumplido con el Ministerio en los plazos de elaboración el Presupuesto y el informe es favorable en la parte técnica, "pero el Gobierno de Rajoy quiere condicionar las políticas que este gobierno municipal aprobó en Pleno de forma mayoritaria salvo el PP", ha subrayado Santiago Galván. El Ministerio pide "una reducción del cinco por ciento de los capítulos 1 y 2 de acuerdo con los decretos 8, de 2013 y 17, de 2014, que el Gobierno del PP incumplió en los planes de ajuste".

Para el gobierno local, "en la práctica, el Ministerio no está pidiendo que ajustemos la política de persona, nos están pidiendo que echemos trabajadores a la calle, un segundo ERE; el PP lo que no consigue en Jerez lo pretende hacer desde Madrid, en los ayuntamientos que no son de su signo políticos", ha añadido Galván, para apostillar que, de hecho, "el PP ya tenía previsto un segundo ERE de 12 millones".

El gobierno municipal ha lanzado a la plantilla el mensaje de que "vamos batallar lo indecible para asegurar la estabilidad laboral".

SOLICITUD DE REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE HACIENDA

El gobierno municipal ya ha pedido una reunión con el Ministerio de Hacienda, según avanza el Ayuntamiento, que explica que los contenidos del informe se han dado a conocer los grupos municipales y este miércoles se hará lo mismo con los sindicatos. "Queremos que vean las imposiciones políticas de Madrid que nos respetan en ningún caso la autonomía municipal", dicen.

Además, en el informe "se cuestiona que no se suban las ordenanzas fiscales en el presupuesto (impuestos y tasas)" y "también la capacidad del Ayuntamiento de aumentar sus ingresos, caso del IAE, está funcionado bien y estamos en disposición que vamos liquidar 700.000 euros". "Vamos a demostrar que las cifras de ingresos previstos son inferiores. Es un presupuesto ajustado. Vamos a luchar para que se mantengan las inversiones y, por supuesto, para que la plantilla no sufra otro ERE como no está demandando el señor Montoro y Rajoy", insisten desde el gobierno local.

Explican desde el Ayuntamiento que "el documento de Hacienda es una alegación, tendremos que llevar a Pleno las soluciones que podamos plantear y la negociación que llevaremos a Madrid, donde habrá líneas rojas que no queremos que se pasen como el despido de trabajadores".

CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO 2017

Por su parte, Laura Álvarez ha señalado que no tiene dudas de que, detrás del informe, el PP "es la mano que mece la cuna". El ERE se "utilizó para otro tipo de cosas, porque el PP hizo un ERE mal hecho que estamos pagando, un ERE que no solo ha costado dinero sino que ha destrozado a la plantilla".

Así, afirman que el aumento del capítulo 1 en el presupuesto "se debe a los despidos del ERE por ser despidos improcedentes". Asimismo, el capítulo "sube porque se ha añadido la subida salarial del 1 por ciento de los Presupuestos Generales del Estado y la convocatoria de plazas". La gestión de este Gobierno municipal "es eficiente, estamos pagando las nóminas el día 26, por eso nos parece injusto que el PP vuelva atacar a la plantilla, porque significa echar a 150 trabajadores porque el capitulo 1 está muy ajustado. Nos parece injusto el trato a la plantilla municipal", ha dicho la edil.

Respecto al capítulo 2 de prestación de servicios, José Antonio Díaz ha sostenido que "poco más se puede hacer porque se han ajustado los contratos de servicios en un diez por ciento menos en algunos casos".

Asimismo, el teniente de alcaldesa ha planteado "¿qué vamos reducir en recogida de basura, qué vamos a reducir la limpieza? La esencia de este informe es un ataque a los trabajadores. El presupuesto es importante para la ciudad por las inversiones previstas con la Edusi, los autobuses, las inversiones en barriadas y colegios. Es curioso que el jueves que preguntamos al PP el Pleno por el presupuesto y que se conteste en dos días. Es un ataque a Jerez", ha zanjado.