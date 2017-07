IGLESIAS COINCIDE CON CARMENA EN QUE NO HAY VÍCTIMAS “DE PRIMERA Y DE SEGUNDA CLASE”

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, apoyó este martes el argumento de Manuela Carmena de que no debe haber víctimas “de primera y de segunda clase”, cuando se cumplen 20 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco y la alcaldesa de Madrid se ha negado a colocar una pancarta dedicada al concejal del PP.En los pasillos del Congreso de los Diputados, Iglesias evitó no obstante pronunciarse sobre si apoya o rechaza esta negativa de Carmena y dijo que “la manera en la que aparezcan las pancartas en los ayuntamientos no debe ser algo que juzguemos los representantes del Congreso, sino que concierne a los concejales”. No obstante, consideró “sensato” que la alcaldesa no haya querido dar prioridad a Miguel Ángel Blanco “para que no haya víctimas de primera y de segunda clase”.