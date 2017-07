IGLESIAS ELUDE PRONUNCIARSE SOBRE LA BAJA DE ZAPATA EN PODEMOS

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, evitó hoy pronunciarse sobre la baja en su partido del concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata, después de que el Comité de Garantías de la formación morada le haya denunciado por no cumplir con las aportaciones que, según el código ético interno, debe hacer a su fuerza política.Al ser preguntado en los pasillos del Congreso minutos tras conocerse la baja de Zapata, Iglesias se limitó a decir que en “las cuestiones que afecten a la política municipal o autonómica de Podemos tienen que responder los responsables a nivel autonómico y a nivel municipal”. El líder de Podemos contestaba así en los mismos términos que cuando se le preguntó en su momento por la apertura de expediente a Zapata por no hacer aportaciones al partido, algo por lo que también se investigó al delegado de Seguridad en el Consistorio madrileño, Javier Barbero.“En estas cuestiones que tienen que ver con el ámbito competencial de nuestros responsables a nivel municipal, yo como secretario general de Podemos creo que no debo intervenir. Les emplazo a que le pregunten a los responsables municipales y autonómicos”, afirmó Iglesias.