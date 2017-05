IU Asturias rechaza la oferta del PP en Aller y deja claro que no promoverán alcaldes de derechas

Etiquetas

Ramón Argüelles no ve "ningún problema" al cambio en Morcín si el candidato de IU no se sustenta en los apoyos del PP

El coordinador regional de IU en Asturias, Ramón Argüelles, ha mostrado este miércoles en Gijón su rechazo a promover alcaldes de la derecha, por lo que ha rechazado la oferta del PP de Aller, de presentar una moción de censura y que ambos partidos se alternen en la Alcaldía.

Argüelles, preguntado durante una rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha explicado que el caso de Aller es distinto al de Morcín. En el primer caso, ha insistido en que no van a investir a un alcalde del PP cuando los ciudadanos eligieron a uno del PSOE. "No se puede cambiar un alcalde de izquierdas por uno de derechas", ha reiterado.

Todo ello a expensas de lo que puedan decidir en IU de Aller, y también en la de Morcín, donde el caso es "diferente", según él. En Morcín, ha señalado que ahora mismo no hay ningún acuerdo ni entre IU de Asturias ni Federal y el PSOE, por lo que si el candidato de IU no se sustenta en los apoyos del PP, no verían "ningún problema" a cambiar un alcalde de izquierdas por otro de izquierdas.