IU de Manzanilla elevará al Defensor del Pueblo Andaluz la "falta de convocatorias de plenos municipales"

Izquierda Unida de Manzanilla (Huelva) elevará al Defensor del Pueblo Andaluz la "ausencia de democracia" que se da en el municipio puesto que el alcalde, Cristóbal Carrillo (PSOE), "no convoca plenos municipales".

Según ha informado IU en una nota de prensa, la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Manzanilla, María del Carmen Manuel, ha anunciado este miércoles que "van a denunciar ante el Defensor del Pueblo Andaluz al alcalde de esta localidad, Cristóbal Carrillo (PSOE), porque persiste en su paralización de la vida municipal, al no convocar plenos desde el día 3 de noviembre del año pasado".

Los tres concejales del Grupo Municipal de Izquierda Unida en Manzanilla acudirán el próximo día 27 de abril a la cita que tienen fijada con el Defensor del Pueblo para detallarle la situación de "falta de democracia que lastra la vida municipal de esta localidad".

La concejala de Izquierda Unida ha explicado que desde la constitución de la actual Corporación Municipal tan sólo se han celebrado seis sesiones plenarias del Ayuntamiento. De éstas, sólo ha habido dos plenos para abordar asuntos relativos a Manzanilla: una en la que se aprobaron los actuales presupuestos municipales y la última, celebrada el 3 de noviembre de 2016, que tuvo un orden del día con más de 30 puntos a tratar, "debido a la acumulación porque el alcalde no convoca los plenos cada dos meses, como debería hacerlo según lo acordado", señala la concejala de Izquierda Unida.

De los otros plenos, "uno fue el de toma de posesión de la Corporación elegida en las últimas elecciones municipales, otro el pleno orgánico para nombrar los cargos del equipo de gobierno, otro que sólo sirvió para nombrar al alcalde como representante en el Consorcio Provincial de Bomberos, del que es el actual presidente y otro para liberar con sueldo del Ayuntamiento a dos de sus concejalas", ha dicho.

El Pleno del Ayuntamiento de Manzanillo está compuesto por cinco ediles del PSOE, tres de Izquierda Unida y otros tres concejales no adscritos que se presentaron por el Partido Popular.

En este sentido, María del Carmen Manuel ha criticado que "como el alcalde no tiene mayoría absoluta se niega a celebrar plenos, despreciando a la población del pueblo y pretendiendo gobernar Manzanilla a base de decretos, sin participación democrática y sin que podamos plantear propuestas desde la oposición en beneficio de esta localidad".

La portavoz municipal de IU le reclama al alcalde del PSOE que "de seguir con esta actitud antidemocrática renuncie a la Alcaldía, ya que ha demostrado que sólo está interesado en otras cuestiones ajenas al Ayuntamiento, como el Consorcio de Bomberos u otros intereses distintos al municipio".

María del Carmen Manuel ha expuesto que "un alcalde como éste no sólo debe servir para salir en la prensa, mientras tiene abandonado a su pueblo, desprecia al pleno municipal y mantiene a Manzanilla en una situación de dejadez, inactividad y absoluta falta de participación y transparencia".

Por su parte, el responsable de Organización de IU en Huelva, Rafael Sánchez Rufo, ha mostrado "todo su apoyo" a las concejalas de IU en Manzanilla y le ha exigido al secretario general del PSOE en Huelva, Ignacio Caraballo, que intervenga para que Cristóbal Carrillo convoque de una vez los plenos municipales, como está obligado según el reglamento orgánico del Ayuntamiento.

Sánchez Rufo ha sostenido que "Caraballo debería explicar si este comportamiento caciquil con el que el alcalde de Manzanilla trata a su pueblo como si fuera su cortijo, es lo que defiende Susana Díaz para los municipios andaluces".

RESPUESTA DEL ALCALDE

Por su parte, en declaraciones a Europa Press el alcalde de Manzanilla, Cristóbal Carrillo, ha explicado que "el único pleno que no se ha convocado en este tiempo ha sido el de febrero", teniendo en cuenta que las sesiones en el Consistorio se celebran cada dos meses.

Así, ha indicado que el secretario-interventor municipal se encontraba de baja hasta esta semana, de manera que el pleno no fue convocado al "no estar la voz legal" del Consistorio disponible. El de febrero era el pleno relativo a los presupuestos y el alcalde ha hecho hincapié en la importancia de que el secretario estuviera en el mismo, de ahí la demora en la convocatoria.

"El secretario es el técnico que tiene que dar las explicaciones a los distintos portavoces y sin esta cautela administrativa considero que no se podía convocar el pleno", ha proseguido Carrillo, que ha criticado "la deslealtad" de IU cuando "no he tenido inconveniente en cambiar, posponer y modificar fechas" de otros plenos cuando lo han solicitado los ediles de Izquierda Unida, ha añadido el primer edil, que les ha reprochado que no hayan tenido en cuenta esta circunstancia excepcional con motivo de la baja del secretario municipal.