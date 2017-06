IU apoyará el domingo la concentración de la Marea Blanca que pide el funcionamiento del hospital de Vejer

Etiquetas

El coordinador provincial de IU Cádiz y alcalde de Medina Sidonia, Fernando Macías, ha hecho un llamamiento este viernes a la ciudadanía de la Janda a participar masivamente en la concentración convocada este domingo por la Marea Blanca delante de las puertas del HARE (Hospital de Alta Resolución) de Vejer de la Frontera.

Macías ha señalado que IU tendrá "una importante presencia en la protesta, no sólo de los alcaldes y concejales de IU en la comarca, sino de militancia del resto de la provincia y miembros de la dirección provincial que se van a trasladar hasta Vejer a reclamar dignidad para la sanidad pública andaluza", según ha informado la formación en una nota.

El dirigente provincial ha considerado que "ya no valen más excusas y es exigible que se hagan los trámites que se tengan que hacer para que un hospital que podría estar funcionando y dando respuesta a toda la Janda siga con las puertas cerradas y corra el riesgo de empezar a deteriorarse". Además, ha afirmado que "es exigible que el hospital abra sus puertas lo antes posible y por supuesto, bajo gestión pública, no vaya a haber tentaciones de establecer otro tipo de gestión".

Macías ha apuntado que "la presión de la ciudadanía es fundamental" para lograr que la Junta "reaccione y deje de jugar con la salud de los gaditanos" y ha afirmado que, justo después de la última concentración de la Marea Blanca delante de la Delegación provincial del SAS, la administración autonómica anunció "la contratación de médicos de familia".

Pero Fernando Macías ha anunciado que esta medida "no es suficiente", puesto que "es imprescindible que se comprometan a habilitar los equipamientos ya existentes", como los hospitales de San Carlos, el de La Línea y el HARE de Vejer, así como "no cerrar plantas de los hospitales ni controles, a no dejar camas vacías y no cerrar centros de salud por las tardes, porque las enfermedades no entienden de vacaciones, y al parecer, esto hay que seguir recordándoselo a la Junta".