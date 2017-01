IU pide medidas para que la parcela P3 de Los Remedios acoja un equipamiento público y no un "parking privado"

Etiquetas

El portavoz municipal de Izquierda Unida en Sevilla, Daniel González Rojas, ha exigido este martes al alcalde de la ciudad, Juan Espadas (PSOE), que "sea claro" y diga de una vez qué piensa hacer con el solar de la Autoridad Portuaria situado entre la glorieta de las Cigarreras y el Círculo Mercantil, también llamado parcela P3, y que en la actualidad funciona como un parking privado.

"Queremos saber si el gobierno municipal del PSOE está dispuesto a dar la batalla por ese espacio y ponerlo al servicio de las necesidades de los vecinos del barrio o si, por el contrario, pretende quedarse de brazos cruzados y continuar desentendiéndose de esos terrenos como hasta ahora", ha señalado el portavoz de IU.

González Rojas ha recordado que la Junta Municipal de Los Remedios aprobó por unanimidad, en diciembre de 2013, una propuesta de IU en la que se instaba al Ayuntamiento a promover las actuaciones pertinentes para levantar en esa parcela algún equipamiento público y social, dada la carencia de este tipo de dotaciones que sufre el distrito, apostándose prioritariamente por "un centro de salud, un centro de día para mayores o un colegio".

Sin embargo, a las pocas semanas, la Autoridad Portuaria otorgó, "con la complicidad del anterior Gobierno" local de Juan Ignacio Zoido (PP), una autorización administrativa para establecer allí un negocio privado de parking de pago, frustrando así provisionalmente los acuerdos adoptados al respecto.

La federación de izquierdas, no obstante, avisa de que el permiso dado a la concesionaria vence el 31 de marzo de este año y que, aun no siendo propietario del suelo, el Ayuntamiento puede llevar a cabo diversas actuaciones encaminadas a evitar la renovación de la autorización y a recuperar ese espacio para la ciudadanía. "Se trata de voluntad política", ha aseverado Rojas, tras anunciar que su grupo político presentará una batería de preguntas a la Junta Municipal de Los Remedios con el fin de que el Gobierno de Espadas "se retrate" en este tema e informe con detalle de los planes que baraja para dicha parcela.

Según Rojas, el Ayuntamiento "tiene capacidad de sobra para negociar con la Autoridad Portuaria" el futuro uso de la parcela P3 y cuenta, además, con competencias para impedir que se siga prorrogando la actual situación administrativa. Pero muy al contrario, hasta la fecha, tanto el gobierno de Zoido como el de Espadas se han mostrado "excesivamente complacientes" ante las numerosas "irregularidades urbanísticas" en las que la empresa concesionaria viene incurriendo desde que explota el solar.

Desde IU sostienen que la conversión del P-3 a parking privado no hubiese sido tan fácil "sin la pasividad y la dejación de funciones del Ayuntamiento", al no haber ejercido las debidas labores de control sobre unas instalaciones que, según informes de la Gerencia Municipal de Urbanismo, no se ajustan al proyecto de obra entregado, y sobre una empresa que ha sido denunciada en varias ocasiones por disponer de una "conexión ilegal de agua y electricidad y por desarrollar actividades para las que carece de licencia".