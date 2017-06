IU ve en el Plan Integral de Palmete un "parche más" que "no dará respuesta a sus principales carencias"

Etiquetas

La portavoz municipal adjunta de Izquierda Unida en Sevilla, Eva Oliva, ha calificado este lunes de "auténtico parche" el Plan Integral de Palmete y La Doctora Este recientemente aprobado por el gobierno de Juan Espadas (PSOE), ya que, según ha criticado, se trata de un programa "sin una mínima base presupuestaria" y que "únicamente se mueve en el plano de las buenas intenciones".

Oliva ha hecho estas declaraciones después de realizar una nueva visita a la zona y reunirse con los responsables de la Asociación Cultural de la Tercera Edad San José de Palmete, quienes han trasladado a IU "su escepticismo ante un plan que está completamente infradotado y que no cuenta con los medios y recursos necesarios para hacer frente a los graves problemas que existen en esta barriada".

"Llamar plan integral a un documento donde se plasman una serie de actuaciones prioritarias y cuyo presupuesto no deja de ser meramente simbólico es, como poco, faltarle el respeto a los vecinos", ha apuntado la edil de Izquierda Unida. Y es que, según advierte, con los 22.000 euros que el gobierno de Espadas pretende destinar "no sólo a este programa de Palmete, sino también al de Tres Barrios Amate y La Plata, no hay ni para empezar".

La concejal de la federación de izquierdas subraya, a través de un comunicado, que con ese dinero es "imposible" llevar a cabo el centro vecinal multiusos allí previsto, "ni poner en marcha programas de formación socio-laboral, ni adoptar las mejoras que precisan las redes de abastecimiento y saneamiento, ni crear un centro de servicios sociales, ni acometer las reurbanizaciones pendientes". Explica que son iniciativas que se recogen en este nuevo plan integral, pero que "a este ritmo seguirán dilatándose eternamente en el tiempo".

"Palmete no puede esperar más", ha remarcado Oliva, quien ha comprobado también en esta visita el "hartazgo de los vecinos" ante el "incumplimiento constante de las propuestas que, mes tras mes", salen adelante en la Junta Municipal del Distrito Cerro Amate. "Nos dicen que a estas alturas ya no saben para qué sirve este órgano de participación ciudadana porque nada de lo que allí se aprueba se hace", ha lamentado.

Desde IU se afirma que basta con darse una vuelta por Palmete para constatar el "abandono municipal generalizado" del barrio. Entre otras cosas, señala que los vecinos se quejan de la "suciedad y el mal estado" de muchas calles y aceras donde se "acumulan desperfectos", especialmente en el entorno del canal de Ranilla; alertan de "graves" carencias en materia de seguridad y critican la no reposición del mobiliario urbano que desaparece fruto del "vandalismo o de robos".

Además, piden que se proteja las torretas de electricidad existentes en la zona "ante el riesgo que implican para las personas, sobre todo para los menores que habitualmente juegan a escasos metros de dichas instalaciones".

Según Oliva, hay muchas actuaciones menores que resultan bastante necesarias en el barrio y que no son costosas, "pero el gobierno de Espadas tiene completamente olvidados a los habitantes de Palmete", ha insistido.

"Así, por ejemplo, nos encontramos con que los vecinos llevan más de un año reclamando una intervención para impedir que se termine cayendo un árbol próximo a una parada de autobús, o exigiendo una alternativa al método empleado por Lipasam para barrer las calles, ya que el actual ensucia más que limpia, o pidiendo que se precinte de una vez un cuadro eléctrico que está abierto de par en par en la calle y supone un peligro total", incide.

Oliva comparte el "malestar popular creciente" en barrios como Palmete y exige a Espadas que "se tome en serio a los habitantes de esta parte de la ciudad, que también es Sevilla". "Cada día que pasa vemos con mayor preocupación cómo la situación allí se deteriora más, mientras el gobierno del PSOE permanece instalado en el postureo y en el márketing", ha sentenciado.