IU dice que ayuntamientos deberán pagar un 333% más por obras de Qualifica por "negligencia" de Junta y Gobierno

El coordinador de IU en Málaga, Guzmán Ahumada, ha criticado que los ayuntamientos de los ocho municipios integrantes del Consorcio Qualifica, de recualificación de destinos maduros de la Costa del Sol occidental, deban pagar un 333 por ciento más por las "deudas" derivadas de las obras realizadas con cargo a este plan por la "dejadez y negligencia" tanto de la Junta de Andalucía como del Gobierno central.

En rueda de prensa en Málaga, Ahumada, junto al parlamentario andaluz José Antonio Castro; la diputada de Unidos Podemos Eva García Sempere, y la responsable de Política Institucional de la formación, Teresa Sánchez, ha incidido en que el turismo es "la mayor industria" de la provincia y, sin embargo, las administraciones central y autonómica "dejan deudas millonarias".

Así, ha explicado que el Consorcio Qualifica, nacido en 2009, invirtió hasta 2014 más de 100 millones en infraestructuras en los ocho municipios integrantes (Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva).

La última iniciativa, ha recordado Ahumada, fue un programa de modernización de infraestructuras turísticas por valor de 35,7 millones, de los que los ayuntamientos aportarían el 30 por ciento y la Junta y el Gobierno el 70 por ciento restante. Sin embargo, tras el periodo de pago de intereses, a partir de 2016 "hay que empezar a pagar la amortización de la deuda y ahí es cuando se ve la incompetencia de la Junta y el Gobierno, ya que dejan de abonar sus cuotas y los ayuntamientos tienen que abonarlo todo".

Esto supone, según el líder de IU en Málaga, que deben pagar un 333 por ciento más. Sin embargo, algunos de los municipios no han podido hacerse cargo, a veces por falta de recursos y en otras ocasiones por "las leyes de estabilidad y el techo de gasto que no les permiten afrontar un compromiso no previsto".

También, ha continuado, ven "con asombro y preocupación que la Junta y el Estado deben más de un millón de euros", concretamente, 406.000 la Secretaria de Estado de Turismo; y 771.000 euros la Junta de Andalucía; además "de los tres millones que tenían que haber abonado en 2016 y que no pagaron ni prevén pagar" ya que en la reunión de este año del citado consorcio "señalaron que no está entre sus planes".

Por esa "dejadez", según Ahumada, los ayuntamientos del Plan Qualifica tendrán que pagar no diez millones de euros, que era lo inicialmente previsto, "sino 35 millones", algo que "no podemos consentir".

Por tanto, la coalición de izquierdas va a presentar mociones tanto en los propios ayuntamientos como en la Mancomunidad Occidental y la Diputación de Málaga "exigiendo a la Junta y al Estado que paguen sus obligaciones". Además, solicitarán las comparecencias de los responsables de Turismo del Gobierno andaluz y central.

Igualmente, ha explicado Ahumada, presentarán Proposiciones no de Ley en ambas administraciones donde "exigiremos a corto plazo el cumplimiento de sus obligaciones con el Plan Qualifica y a medio y largo plazo que apuesten por continuar invirtiendo en infraestructuras turísticas".

"Este consorcio ha funcionado mientras los miembros han ido cumpliendo y ese ha sido el camino para mejorar el turismo y los recursos que tenemos", ha sostenido el coordinador provincial de IULV-CA, quien ha lamentado que a pesar de ser "el motor económico de este país, a la hora de la verdad abandonan las políticas de inversión en esta materia".

Otra de las "negligencias" es la situación del Centro Andaluz de las Industrias del Ocio, CIOMijas, situado en esta localidad malagueña y a cuyos trabajadores se les adeudan 33 mensualidades: "estamos trabajando para forzar su reapertura, es un centro formativo de referencia nacional". Ahumada también ha criticado las reformas laborales de PSOE y PP, que han supuesto que "el empleo que se genera sea más precario".