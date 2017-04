IU asegura que está demostrado que había "voto comprado" en la elección de Aquagest como socia del ayuntamiento

Etiquetas

El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Avilés, Alejandro Cueli, ha asegurado este jueves en rueda de prensa que los procesos judiciales que se siguen por la trama del agua en Avilés y Lugo confirman la relación entre políticos locales y la elección de Aquagest como socia del consistorio para la gestión del agua. Ha aludido al escrito del fiscal avilesino en que dice "se demuestra que el presidente de ASIA (Miguel Ángel Villalba) tenía el voto comprado", tras su imputación en un caso de Corvera.

Ha aludido también al informe de la Agencia Tributaria presentado en un juzgado de Lugo y que "señala a Joaquín Aréstegui (ex presidente del PP de Avilés) como colaborador activo de la empresa". "La privatización en Avilés está ética y políticamente invalidada, porque los dos partidos que apoyaron al PSOE actuaron por codicia y por enriquecerse personalmente y no por defender los intereses de los avilesinos".

Cueli ha apuntado que IU "fue el único partido que votó en contra" en el pleno en que se adjudicó la gestión mixta a Aquagest porque "nuestros votos no están ni estarán en venta". Ha pedido explicaciones a los dirigentes socialistas actuales y de entonces porque "no resulta creíble que el partido que promovió la privatización no estuviera involucrado".

El portavoz de IU ha reclamado al gobierno avilesino que "deje de actuar como encubridor de Aquagest" y que ponga en marcha la comisión de investigación municipal del agua.