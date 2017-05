IULV-CA muestra su apoyo al exalcalde de Carcaboso ante su inhabilitación y multa "provocadas por artimañas judiciales"

Etiquetas

IULV-CA ha expresado este miércoles su "total y completo" apoyo al exalcalde de Carcaboso (Cáceres) Alberto Cañedo ante su inhabilitación y multa "provocadas por artimañas judiciales", toda vez que tiene prevista su entrada en prisión de manera inminente en los próximos días.

Según ha informado la coalición de izquierdas en una nota de prensa, en una reunión en el Parlamento de Andalucía, el diputado de IU por Málaga José Antonio Castro ha mostrado su apoyo personal y el de su formación a Cañedo, "que ha sido condenado por dos sanciones injustas provocadas por las malas artes políticas de la oposición socialista en el Ayuntamiento de Carcaboso".

Así las cosas, desde IULV-CA, Castro se ha comprometido con Cañedo en llevar a todos los ayuntamientos donde poseen representación iniciativas y mociones, así como ha prometido también apoyar y difundir, como sea posible, la campaña en 'Change.org' impulsada por la Plataforma de apoyo a Alberto Cañedo con el objetivo de conseguir su indulto.

Como recuerda IU, Cañedo se proclamó alcalde de la localidad cacereña en 2005 tras una moción de censura al entonces alcalde socialista Manuel Bueno Sánchez y, desde entonces, ha ganado todas las elecciones por mayoría absoluta, "hasta que se vio obligado a dejar su cargo en noviembre de 2014 debido a una sentencia injusta de inhabilitación".

Cañedo está condenado por dos supuestos delitos, uno de prevaricación administrativa continuada y otro de prevaricación urbanística, si bien desde la plataforma que batalla por su defensa señalan que estas condenas "son consecuencia de una trampa urdida por los dos hermanos que desde hace años lideran la oposición".

Así las cosas, prosigue señalando que tanto un delito como otro "tienen trampa". El primero de ellos se le atribuye por no haber ofrecido supuestamente respuesta administrativa, en tiempo y forma, a las continuas reclamaciones de la oposición mediante el registro municipal, pero debiendo hacerse estas respuestas en un máximo de cinco días según la Ley de Administraciones Públicas, defiende que el gobierno de Cañedo lo realizó así "con creces ante los más de 700 escritos que registró la oposición en poco más de dos años".

No obstante, explica que la oposición denunció al alcalde demostrando que no había contestado a tres preguntas y la juez vio motivo suficiente para inhabilitar al alcalde y acusarlo por un delito de prevaricación administrativa, "aunque en el recurso presentado posteriormente se demostró que esas peticiones fueron contestadas en tiempo y forma, aunque el recurso no prosperó ante la Audiencia Provincial ni ante la Nacional".

Así las cosas, explica IU, el segundo delito por el que Cañedo ha sido condenado radica en la concesión de la licencia de primera ocupación a unas viviendas de la localidad en contra del informe técnico del secretario. "Sin embargo, el secretario señaló que ese informe no era vinculante y que era el alcalde quién debía decidir, además se concluyó en un juicio anterior que el solar si estaba urbanizado", indica.

A pesar de todo, la jueza determinó en juicio que el informe sí era vinculante y que el suelo no era urbanizable, por ello consideró que Cañedo era responsable de un delito de prevaricación urbanística y le sancionó con ocho años de inhabilitación más, que se suman a los once por el delito de prevaricación administrativa, explica.

No obstante, señala que desde su plataforma inciden en que esta "persecución política" se debe "al proyecto ambicioso de Cañedo" pues desde que llegó a la Alcaldía "apostó por dinamizar la agricultura a través de la implantación de la agroecología como modelo de desarrollo, poniendo en marcha un centro demostrativo de agricultura ecológica, declarando al municipio libre de transgénicos y sentando las bases de la economía del bien común en sus finanzas".