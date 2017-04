Iglesias: "Que González entre en la cárcel es una manera de decir que el PP debería estar en la cárcel"

Etiquetas

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmado este sábado que el hecho de que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González haya entrado en la cárcel por varios delitos relacionados con importantes tramas corruptas "es una manera de decir que en el Partido Popular en este país debería estar en la cárcel".

"Es una vergüenza que en nuestro país casi todos los presidentes del PP estén implicados en casos de corrupción. Creo que no es un caso aislado. González no representa una manzana podrida, sino una manera de gobernar. Nosotros lo llamamos trama: poderes económicos vinculados a poderes políticos. Poderes económicos que compran a representantes políticos para subordinar las instituciones a sus intereses, para que no trabajen no a favor de los ciudadanos, sino de una minoría. Que este señor entre en la cárcel es una manera de decir que el PP en este país debería estar en la cárcel", ha agregado.

Iglesias ha hecho estas declaraciones tras concluir esta tarde una reunión extraordinaria del Consejo Ciudadano regional, convocada para valorar una moción de censura al Gobierno de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid tras los últimos escándalos de corrupción. En dicho encuentro han participado también secretarios municipales madrileños, otros diputados autonómicos y diputados nacionales como Íñigo Errejón.

"Ha sido un honor para mí participar en una reunión ampliada del Consejo Ciudadano de la Comunidad. Ha habido intervenciones muy valiosas, tanto por parte de los diputados como por parte de los secretarios locales. Creo que es una exigencia de la ciudadanía que alguien plantee una alternativa al Gobierno regional del PP. Cristina Cifuentes quiere hacer un truco de magia: quiere ser una rana que se convierte en príncipe", ha manifestado.

El líder nacional de Podemos ha asegurado a los periodistas que el PP en Madrid como en España es "un lodazal, una charca que ha implicado una máquina de corrupción y una trama que vincula a poderes económicos con políticos y tiene como cara b de esa dinámica que se produzcan recortes sociales, que tengamos una Educación y una Sanidad peor".

"Nosotros no estamos aquí solo para señalar la corrupción. Estamos aquí para ofrecer una alternativa de gobierno, de región y país y por eso celebro la iniciativa de Ramón Espinar de empezar a trabajar en la posibilidad de que haya una moción de censura para que la trama del PP y de Cifuentes deje de mandar en la Comunidad. Creo que es una obligación ética y política. Hay muchos que dicen que Ciudadanos va a seguir sosteniendo al PP. Bueno, que se retraten y que todos los madrileños vean que hay un proyecto de Gobierno alternativo en la Comunidad y también para España", ha apuntado.

"Nosotros estamos orgullosos de ser una fuerza de oposición pero no nos gusta ser oposición. Queremos gobernar porque es necesario para cambiar la vida de la gente y desparasitar las instituciones de una trama que están convirtiéndolas en un instrumento para beneficiar a una minoría y secuestrándolas a los ciudadanos", ha proseguido Iglesias.

Respecto a la dimisión de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Esperanza Aguirre, Pablo Iglesias considera que debería haberse marchado "hace mucho tiempo". "Pero eso es lo de menos. Aguirre es una rana más de una charca podrida de ranas. Esperanza Aguirre representa lo mismo que Cristina Cifuentes, que lleva 26 años como diputada regional -salvo los tres años y medios que fue delegada del Gobierno-- ocupando cargos públicos y de responsabilidad en el PP, en el Canal y también en Caja Madrid", ha manifestado.

Pero para el máximo dirigente de Podemos, el problema no es Aguirre ni el PP "porque lo presida quien lo presida lo que hay es que sacarlo de las instituciones". "No podemos comprender que Ciudadanos y el PSOE permitieron al hombre del SMS a Bárcenas ser presidente del Gobierno y en la Comunidad el bastón naranja del PP. Es una obligación ética y política presentar una alternativa y lo vamos a hacer. Y estoy orgulloso de que los compañeros de Madrid vayan a trabajar en ese proceso, que en cualquier caso va a ser un moción de censura que abra un proceso de diálogo y de discusión política y popular", ha concluido.