Igual sobre desestimación por 'Genóva' del escrito de afines a Diego: "en todos los sitios tiene que haber unas normas"

La alcaldesa de Santander, la 'popular' Gema Igual, ha destacado que "en todos los sitios tiene que haber unas normas" tanto en un ayuntamiento como en una casa o un partido político y, por ello, ha considerado "lógico" que 'Génova' haya desestimado el escrito de los afines a Ignacio Diego denunciando irregularidades en el Congreso Regional del PP por "estar fuera de plazo".

A preguntas de la prensa sobre esa desestimación y la remisión del escrito al comité de derechos y garantías regional, Igual ha manifestado que apoya que "dentro del PP si hay algo en lo que no se esté conforme" se diga pero "veo lícito ponerlo en conocimiento de quien corresponde".

Por ello, ha señalado que entiende que 'Génova' haya desestimado el escrito "sin entrar al fondo" tanto por haber sido presentado fuera de plazo como por que no había sido llevado previamente al comité de derecho y garantías autonómico.

Sobre el escrito, en el que los afines a Diego denuncian irregularidades en el Congreso del que salió elegida presidenta del PP de Cantabria María José Sáenz de Buruaga, ha insistido en que no conoce la reclamación ni "si hay pruebas o no" que la sustenten.

Así, ha asegurado que, aunque lo critica, sí, ha enfatizado, "no me parecieron las formas el haber ido a Madrid en autobús con un fotógrafo para hacerse la foto antes de entregar el escrito en la casa de una misma familia y partido".

"No conozco el contenido, no me parecieron formas de hacerlo y lo único que sé es que no se ha entrado a valorar porque está fuera de plazo, pues evidentemente en todos los sitios tiene que haber unas normas lo mismo en un ayuntamiento, que en una casa, que en un partido político", ha manifestado la regidora santanderina.

"Si hay unos plazos y no se han cumplido pues veo lógico que no se entre a valorar. Si no hubiese normas sería muy difícil", ha concluido.