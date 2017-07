Instituciones valencianas guardan tres minutos de silencio por Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del terrorismo

Etiquetas

Las instituciones valencianas --Generalitat, Corts, Ayuntamientos y Diputaciones-- han guardado este miércoles tres minutos de silencio en memoria del concejal de Ermua por el PP Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 20 años, y de todas las víctimas del terrorismo, en actos celebrados a las 12.00 horas a las puertas de las distintas administraciones.

Así, la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en representación de todo el Gobierno valenciano, se ha concentrado frente al Palau de la Generalitat y ha asegurado que las instituciones deben estar "siempre apoyando a las víctimas porque eso significa apoyar la democracia".

Bravo, preguntada por la decisión del Ayuntamiento de Madrid de no colgar una pancarta en recuerdo de Blanco, ha recalcado que hoy se recuerda el asesinato de "todas" las víctimas del terrorismo "porque todas valen igual". "En temas tan delicados y sensibles como las víctimas del terrorismo, hay que tratar de evitar polémicas innecesarias y la confrontación de la sociedad española. Tenemos que estar todos unidos", ha añadido.

Gabriela Bravo también ha afirmado que España "siempre tendrá una deuda pendiente" con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero porque, según ha dicho, "su gobierno se comprometió a acabar con esa lacra que tanto sufrimiento causó durante tantos años. Afortunadamente, la democracia venció a ETA, ese es el gran triunfo del Estado de Derecho".

Del mismo modo, todos los grupos parlamentarios se han concentrado frente a las Corts "unidos por la paz, la democracia y la convivencia" y en recuerdo de Blanco. El delegado de Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Moragues, que ha asistido a esta concentración, ha recordado que el asesinato de Blanco "significó el principio del fin de ETA y hoy es un día para recordarle a él y a todas las víctimas del terrorismo". "La unidad es la mejor arma para combatir y derrotar al terrorismo. Cuando la sociedad y los grupos políticos se unen, nuestra fortaleza es mucho mayor", ha afirmado.

Por su parte, el Ayuntamiento de València ha colgado una pancarta en la que se leía en valenciano 'En recuerdo de Miguel Ángel Blanco y todas las víctimas del terrorismo. En defensa de la libertad, la paz y la convivencia' y la corporación ha guardado tres minutos de silencio que ha concluido con un fuerte aplauso.

Al respecto, el alcalde de València, Joan Ribó, ha destacado que el movimiento de protesta que surgió tras el asesinato de Blanco supone "el empoderamiento de la sociedad", que dijo "ya es suficiente". "La vida está por encima de cualquier idea", ha recalcado.

"ESPÍRITU DE ERMUA"

Así, ha señalado que hay que recordar a "Miguel Ángel Blanco, pero también a Manuel Broseta, Guillem Agulló, Miguel Grao y a todas las personas que han muerto víctimas de un atentado sea del color que sea", ha apuntado. "Pero queremos recordar por encima de todo el hecho de que en aquel momento la sociedad dijo ya es suficiente", ha recalcado Ribó, que ha apuntado que el 'espíritu de Ermua' fue "el comienzo del final de terrorismo".

Por su parte, el portavoz popular Eusebio Monzó ha coincidido en que el asesinato de Miguel Ángel Blanco "supuso un antes y un después en la historia de nuestra democracia" y en ese sentido ha apuntado que el concejal asesinado representa a "todos los españoles que creemos en la libertad y en la democracia". El grupo popular ha llevado posteriormente un ramo de rosas blancas al monumento de las víctimas.

Del mismo modo, el portavoz de Cs, Fernando Giner, ha señalado que con esta pancarta es "indudable que ganamos todos" porque "sin memoria no puede haber Justicia" y "hoy se hace memoria de lo que ocurrió hace 20 años". Así, ha destacado que la pancarta es en memoria de todas las víctimas pero en especial del concejal porque es "indiscutible que hubo un punto de inflexión ese día".

Frente al Ayuntamiento de Alicante también ha habido una concentración silenciosa a la que ha asistido la práctica totalidad de la corporación Municipal y el subdelegado del Gobierno en la provincia, José Miguel Saval.

En atención a los medios, Saval ha recordado a "todas las víctimas" del terrorismo. "Creo que es aquí --el consistorio--, donde queda representado el comportamiento cívico de la ciudadanía de Alicante en aquel día cuando se dio una lección y eso es lo que quiero resaltar", ha dicho.

En ese sentido, el alcalde, Gabriel Echávarri, ha recordado que la provincia y la ciudad fueron objetivo de la banda terrorista ETA y que el último atentado fue en la sede de Juan Bautista Lafora en 2003 contra la sede del PP, así como los atentados de Mutxamel y Santa Pola y el asesinato de Ernest Lluch. "Hoy se recuerdan todas las víctimas", ha puesto de relieve y ha indicado que el PSOE "ha hecho gran parte del camino junto al PP para acabar con el terrorismo".

Asimismo, sobre la polémica por la no colocación de una pancarta en el edificio, Echávarri ha explicado que Ciudadanos pidió el pasado lunes "a través de los medios" su instalación y ha opinado que "lo normal" hubiera sido llamar a los portavoces y llevar la propuesta en el pleno de hace 10 días.

Al respecto, ha rechazado una "guerra absurda de pancartas". "No vamos a polemizar", ha razonado y ha alegado que "hace muchos años" que se pactó no usar "de forma partidista" a las víctimas del terrorismo porque "es una cuestión de Estado".

"ERROR" POLITIZAR

Por último, en el Ayuntamiento de Castellón también se ha celebrado una concentración silenciosa aunque tampoco se ha colocado una pancarta. Al respecto, la alcaldesa, Amparo Marco, ha asegurado que es un "error" politizar figuras como la de Miguel Ángel Blanco.

Así, Marco, tras destacar que Rodríguez Zapatero fue el presidente que "consiguió acabar con el terrorismo", ha indicado que "hoy conmemoramos la figura de Blanco y cualquier otra persona que tuviera relevancia institucional o política, pero también ha habido muchas víctimas del terrorismo anónimas que son tan importantes como concejales del PP, del PSOE o de cualquier otro partido político".

Al respecto, la alcaldesa ha explicado que "hoy la excusa es Miguel Ángel Blanco, pero todas han sido víctimas y no podemos olvidarlas y creo que en estos actos, cuando hablamos de terrorismo igual que de otras cuestiones como del terrorismo machista, el miedo no tiene colores políticos y no tiene que tener polémicas institucionales". Así, ha aclarado que desde el Ayuntamiento no van a entrar en ninguna polémica, "pues creemos que lo que se tiene que hacer es recordar a todas las víctimas y no hacer especificidades porque los héroes son todos y todas, y sobre todo los ciudadanos".

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Begoña Carrasco, ha manifestado su satisfacción por el homenaje a Miguel Ángel Blanco, "porque el secuestro y asesinato del concejal del PP despertó la conciencia de todos los españoles".