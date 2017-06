Jesús Gutiérrez renuncia a su acta de concejal por "responsabilidad" pero seguirá como secretario del PRC local

Etiquetas

Jesús Gutiérrez, secretario general del PRC en Castro Urdiales, ha renunciado a su acta de concejal por motivos de "responsabilidad" y en base al "interés público", tras la firma del convenio urbanístico que, como dueño de Conservas Lolín, ha firmado con el Ayuntamiento para el traslado de esta empresa, ubicada en el municipio, al polígono industrial de Vallegón.

El acuerdo salió adelante en el Pleno con los votos de Castro Verde y el PRC, después de la ruptura del pacto de gobierno de los ecologistas con los socialistas, y tras el "cambio de postura" de estos últimos, que se mostraron a favor del convenio durante su tramitación al entender que era "bueno" para el municipio, pero que se abstuvieron en la sesión plenaria.

En este sentido, Gutiérrez -que seguirá siendo secretario del PRC local- ha defendido que el partido "no puede perder su mayor activo", que es "la independencia".

"No me voy, me aparto y me apartan las circunstancias", ha argumentado, en alusión a la situación a la que se enfrenta ahora el Grupo Regionalista en Castro por la ruptura entre los verdes y el PSOE; situación -ha proseguido- "complicada y compleja" que hace que en el PRC sean "más necesarios que unos meses", aunque el partido no va a "cambiar".

Y tampoco "vamos a cambiar cromos porque haya un proyecto mío en medio y por eso, Jesús Gutiérrez, se aparta. Porque prima la responsabilidad y el interés público y general de los ciudadanos de Castro a los intereses de Jesús Gutiérrez, y la independencia de este equipo por encima de todo", ha insistido.

"Yo, como parte de ese proyecto, estamos viendo cosas que han cambiado desde hace unos meses, desde la ruptura del pacto de gobierno. Nosotros no tenemos ninguna culpa. Siempre hemos mirado al ciudadano de frente y hemos hecho políticas y hemos apoyado cuando creíamos que teníamos que apoyar, siempre en beneficio de los ciudadanos", ha señalado Gutiérrez.

Y ha afirmado que no hubiera presentado la dimisión si no se hubiese producido la ruptura del pacto de Gobierno. "Los socialistas han estado en toda la tramitación del expediente y estaban encantados de seguir adelante con el proyecto porque entendían que era bueno para Castro hasta hace unos días de la votación en Pleno", ha recordado.

"La sorpresa fue que el PSOE se abstuviera y, sobre todo, que dudaran de lo que se estaba votando. Por eso pienso que va a haber momentos convulsos en la vida castreña", ha alertado.

El regionalista ha dicho que no se puede empujar al PRC a "salirnos del debate: que una cosa que tiene interés público, como es el convenio, se convierta en un interés privado. Esto es lo que no vamos a consentir y, por eso, me aparto. El debate tiene que ser político: las necesidades de Castro no si Jesús Gutiérrez va a sacar el convenio por cambiar cromos o no", ha concluido.

El regionalista ha comparecido rodeado de todo el grupo "que ha demostrado -ha dicho- honradez, trabajo, responsabilidad, lealtad e independencia"; y del alcalde de Santullán, Julián Revuelta, que le sustituirá, y a quien admira en "lo político y lo personal" y de quien cree que hará una "función espectacular". Por su parte, la portavoz regionalista en el Consistorio será Emilia Aguirre.

Y ha aprovechado su comparecencia para agradecer el apoyo recibido por el secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, el vicesecretario y secretario de Organización, Rafael de la Sierra, y el vicesecretario de organización para la zona oriental, Guillermo Blanco.