José Julián Gregorio, elegido nuevo presidente provincial del PP en Toledo con el 96,82% de los votos

José Julián Gregorio se ha convertido este domingo en nuevo presidente provincial del PP en Toledo con el 96,82 por ciento de los apoyos, en el XIII Congreso Provincial que se ha celebrado en la capital regional y que ha clausurado la presidenta regional del partido, María Dolores de Cospedal.

Durante su discurso, el también delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, ha esperado que esta nueva etapa al frente del partido en la provincia de Toledo sea el principio de un trabajo para que el 2019 sea el año del "triunfo" en las localidades de la provincia y Castilla-La Mancha.

"Aquí está Toledo y Toledo está contigo", ha indicado dirigiéndose a María Dolores de Cospedal, consciente del trabajo que ha hecho este fin de semana la presidenta regional del partido. "Has recorrido las cinco provincias y ese honor solo puede ser el de una persona que tiene esa altura de miras por la provincia, Castilla-La Mancha y España".

También ha dado las gracias a portavoces, presidentes, alcaldes, miembros de la juntas locales, Nuevas Generaciones, afiliados y simpatizantes. "A todos gracias porque sin vosotros yo no estaría aquí"

Por último, el nuevo presidente provincial del PP ha tenido palabras para el presidente saliente, Arturo García-Tizón, esperando estar a la misma altura o "por lo menos intentarlo". "Hay muchas veces que lo que se tiene que decir es lo que siente el corazón, y lo único que puedo decir es gracias Toledo por esto y espero no defraudaros", ha concluido.

AVANZAR CON LOS TIEMPOS

De su parte, María Dolores de Cospedal ha señalado que con este congreso se culmina la renovación de las estructuras provinciales del PP. "Hemos hecho un esfuerzo de defender nuestro legado y de avanzar con los tiempos", ha agregado la secretaria general del partido.

"Muchas personas hablan de crisis de valores y dicen que hoy nada importa, es el pragmatismo puro. Creo que no debe ser así, somos un partido con una ideología clara, representamos al centro derecha español y a una parte muy importante de la sociedad española que le gusta la moderación, mejorar cada día y ser ambiciosos", ha argumentado.

Tras mostrarse "muy orgullosa" de llevar 11 años siendo presidenta regional del PP, ha indicado que los 'populares' han "enseñado" a los toledanos y los castellano-manchegos que, en contra de lo que "muchos pensaban", había "otra forma de gobernar" en la Comunidad Autónoma.

"Decisiones difíciles que pude tomar gracias a mi partido, que me apoyó. Gracias a muchos alcaldes y concejales que me apoyaron y saben muy bien lo que es ganar elecciones y luego no gobernar", ha indicado, para agregar que el PP estará otra vez dentro de dos años gobernando con "mayorías absolutas" en la región, la provincia y el Ayuntamiento de Toledo.

Tras agradecer la labor realizada por García-Tizón y la "unidad y fortaleza" con la que se ha desarrollado el Congreso, Cospedal ha dicho al nuevo presidente provincial del PP en Toledo que esa tarea la tiene que mejorar y que "no es fácil". "Pero lo vamos a hacer", ha concluido.