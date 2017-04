Junta dice que la seguridad de la obra promovida en la A-434 por Ayuntamiento de Cala es competencia municipal

Etiquetas

La Junta asegura que las medidas de seguridad reclamadas por el alcalde de Cala (Huelva), Fidel Casilla (IU), en el carril de la A-434 próximo al municipio son competencia del ayuntamiento al tratarse de una vía multimodal y no una carretera abierta al tráfico, según ha puesto de manifiesto este jueves la delegada territorial de Fomento y Vivienda, María José Bejarano.

Después de que el regidor reclamase este miércoles a la delegada que se ejecuten las obras complementarias --consistentes en la instalación de medidas de seguridad-- que faltan para poder abrir al tráfico un carril de la carretera A-434 que "lleva terminado desde julio de 2015 y que permanece cerrado al tráfico", la representante de la Junta ha afirmado que "no tiene ningún fundamento jurídico ni documental" la petición del primer edil del municipio serrano, ya que "no se trata de una actuación destinada al paso de vehículos, sino de una vía multimodal que discurre por dominio público adyacente a la carretera autonómica, por lo que no es competencia de la Delegación territorial".

Bejarano ha puesto de relieve que "el proyecto fue concebido como una vía multimodal promovida por el Ayuntamiento y es, por tanto, responsabilidad del consistorio su ejecución, explotación y conservación, que incluyen también las medidas de seguridad que su alcalde reclama sin ningún sustento legal".

La delegada ha insistido que "este tramo de carretera a las afueras del pueblo no cuenta con autorización para el tráfico rodado y nunca se abrirá a la circulación normal de vehículos por no estar diseñado el proyecto para dicho tránsito y, por tanto, no reúne las condiciones técnicas para dicho uso".

Asimismo, ha explicado que "es el ayuntamiento el que tiene las competencias para regular el tránsito de personas y de forma excepcional también de coches fúnebres por esta vía que conecta con el cementerio, siendo responsable también consecuentemente de las medidas de seguridad que han de aplicarse en este tramo".

La delegada ha lamentado que "el alcalde de Cala quiera jugar a la confusión y aprovechar esta maniobra para endosar a la Junta sin ningún tipo de argumentos unos trabajos que le corresponden claramente al consistorio y cuya ejecución, además, ha sido requerida por esta Delegación que, paralelamente, está tramitando un expediente sancionador por incumplimiento de la autorización con grave riesgo para los peatones y vehículos".

Por último, la delegada ha instado al alcalde "a cumplir con sus obligaciones y acometer cuanto antes estas obras de seguridad", así como que "afronte la subsanación de las deficiencias en este tramo de algo más de medio kilómetro adyacente a la carretera autonómica con el objetivo de garantizar el uso de esta vía por parte de los vecinos del municipio sin ningún tipo de riesgo".