Junta confía en que De la Torre "acabe teniendo el buen criterio de respetar" lo firmado en 2013 con el metro

Etiquetas

El consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Felipe López, ha confiado este martes, después de que el Consejo de Gobierno haya declarado de interés metropolitano el proyecto de prolongación de la línea 2 del metro de Málaga desde Guadalmedina hasta el Hospital Civil y Materno Infantil, que sea "un punto de inflexión" y el alcalde 'popular', Francisco de la Torre, "acabe teniendo el buen criterio de respetar lo que firmó en 2013".

Mientras que la Junta aboga por el metro en superficie para la llegada del metro a la zona del Hospital Civil, el Consistorio, por su parte, defiende el proyecto del metrobús.

López, en una entrevista en la Cadena SER, recogida por Europa Press, ha confirmado que el propósito del Gobierno andaluz "es culminar lo que nos habíamos planteado de acuerdo con el Ayuntamiento".

En este punto, ha recordado que el metro arrancó en 2004 con un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Junta, redefiniéndose el trazado en 2013, incorporando el ramal hasta el Hospital Civil "y lo que pretendemos es que se cumpla lo que se pactó en 2013 entre la Junta y el Ayuntamiento", ha reiterado el responsable andaluz de Fomento, quien ha recordado que el distrito por el que discurrirá esta línea es "el cuarto más poblado de la ciudad".

Ha destacado también "las ventajas" de los sistema de transporte en los ámbitos metropolitanos, como son, entre otros, que reduce el tiempo de desplazamiento, contaminan menos, garantiza más seguridad y hay menos accidentabilidad.

De igual modo, López ha aludido a que la Asociación española de empresas constructoras de ámbito nacional (Seopan) la sitúa como de, entre todas las de España, la de mayor rentabilidad socioeconómica.

En este punto, ha dicho que el informe de la Seopan, "que no es sospechosa supongo de que tenga fines de connivencia en términos partidarios con el Gobierno de la Junta, sino que es un acercamiento objetivo y distante" ha realizado un análisis coste-beneficio, "el que tiene más rentabilidad de grandes infraestructuras que quedan por ejecutar en España en relación con transporte ferroviario metropolitano".

Para López, "este es un elemento que debía ser tenido en cuenta por parte del Ayuntamiento y de su alcalde", por lo que ha reiterado que espera que la respuesta del regidor "sea positiva una vez que le llegue el acuerdo del Consejo de Gobierno", aunque ha admitido que "tengo algunas dudas razonables en función de lo que han venido mantenido en los últimos meses".

CRÍTICAS AL PP

"No me gusta meterlo en el debate de la política, pero lo cierto es que todas aquellas infraestructuras que se han desarrollado en sitios donde gobierna el PP no están exentas de dificultades", aludiendo, entre otros, al tranvía de Jaén "que se hizo y el Ayuntamiento del PP lo paró; el de Vélez-Málaga, que se hizo y el Consistorio del PP acabó alquilando los vagones y exportándolos a Sidney; en la bahía de Cádiz, que hemos arrancado cuando el Ayuntamiento de San Fernando ha cambiado de signo político; y en Málaga también el PP".

Es más, el consejero andaluz ha considerado "un poco sospechoso" que siendo la Junta la administración regional de toda España "que más esfuerzo está haciendo con una inversión agregada de en torno a 2.600 millones de euros en el desarrollo de infraestructuras, que está en concordancia con lo que plantea Europa como objetivo de movilidad energía y sostenibilidad, allá donde gobierna el PP tengamos dificultades".

PASOS SIGUIENTES

Por otro lado, ha recordado que el interés metropolitano acordado este martes para el ramal al Hospital Civil, "es la continuación de lo que fue acordado en 2004 como interés metropolitano del conjunto de las líneas 1 y 2".

"La declaración se hace bien porque esté superando los límites del termino municipal o porque conecte servicios de interés supramunicipal y de ámbito metropolitano, en este caso universidades, palacio de justicia, instalaciones deportivas y hospitales... eso es lo que le da el carácter metropolitano al metro de Málaga".

Aunque ha incidido en que espera que el Ayuntamiento no conteste negativamente a esta declaración, ha recordado que "es un momento crítico" y ha vuelto a advertir de las consecuencias patrimoniales.

"Espero que el Ayuntamiento acabe reflexionando y permitiendo que se continúa la obra tal cual estaba planteada con acuerdo del Ayuntamiento en 2013", ha considerado, añadiendo que aunque en "la práctica más allá de que la Junta tiene autonomía", ha dicho que "no soy un inconsciente" y ante una obra de tal envergadura, "tiene que haber actitud de cooperación del Ayuntamiento, sino será difícil llevarla a acabo".

Por tanto, aunque ha dicho que "no lo digo como amenaza, sino como descripción de hechos", ha vuelto a recordar que "si alguien que firma un pacto acaba unilateralmente rompiéndolo y eso genera daños patrimoniales a terceros, evidentemente, tendrá que hacerse cargo de las responsabilidades patrimoniales que pudieran ocurrir".

No obstante, ha señalado que esto "lo quiero analizar en el último escenario", insistiendo, en que "no entiendo que haya ni una sola razón para cercenar las oportunidades de movilidad al conjunto de los ciudadanos de Málaga, que van desde la Carretera de Cádiz al Hospital Civil y al revés"".

Por último, sobre el calendario de plazos previstos para la obra, ha vuelto a insistir en que la obra podría estar licitada "de forma inmediata" y a partir de ahí "la adjudicación no lleva menos de cinco meses" y luego estaría con dos años de ejecución de obra, por lo que sería sobre el último trimestre de 2019.