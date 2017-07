Junta pide "lealtad" para mantener declaración de los Dólmenes y dice que el aspecto turístico es "complemento"

Etiquetas

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha pedido "mayor lealtad, colaboración y cooperación" institucional para mantener y preservar la declaración del Sitio de los Dólmenes de Antequera (Málaga) como Patrimonio Mundial de la Unesco y ha considerado que "desde el punto de vista turístico, tiene que ser un complemento que evidentemente no perjudique al bien patrimonial".

Así ha respondido Ruiz Espejo, en declaraciones a los periodistas, a la petición realizada por el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, y del alcalde de Antequera, Manuel Barón, para la cesión de la gestión turística del conjunto arqueológico, pretendiendo ambas administraciones que el recinto pueda abrirse también por las tardes.

Ruiz Espejo ha dicho que no comparte dichas afirmaciones, aunque ha tendido la mano a ambas instituciones "para que vengan a la senda institucional del consenso, la colaboración, la cooperación y el cumplimiento de los compromisos con la Unesco para que siga siendo Patrimonio Mundial y contribuya a la oferta cultural, patrimonial y, también, turística de Antequera y de la provincia".

Ha recordado que fue el Gobierno andaluz el que impulsó y cumplimentó el expediente y el que "en los últimos diez o 12 años ha hecho todo lo que había en dicho expediente para poder conseguir esa declaración, con la que debemos tener mayor compromiso todas las instituciones, mayor lealtad y mayor cooperación".

Ha apuntado que en los Dólmenes, desde el punto de vista de conservación arqueológica, "se hace un trabajo desde la Junta por los técnicos que es fundamental para el mantenimiento de esa declaración, que es lo que debemos preservar", apuntando que el punto de vista turístico "tiene que ser un complemento que no perjudique al bien patrimonial".

Asimismo, ha dicho que "tampoco creo que sean los más capacitados par pedir transferencias de ese tipo de competencias cuando tenemos ejemplos en la provincia que desde luego no son un dechado de virtudes, como el Museo Taurino gestionado por la Diputación, o la gestión externalizada del MAD de Antequera".

"Si es para una externalización, para la entrega a una empresa privada, no va por ahí la política de gestión cultural que tiene la Junta comprometida y que va a seguir realizando", ha asegurado el delegado, quien ha insistido en que el Gobierno andaluz "ha cumplido con los compromisos adquiridos con la Unesco".

En este sentido, ha recordado la licitación "antes del año" de las obras del museo con mas de seis millones de euros, "una inversión que denota el compromiso y la gestión que está llevando la Administración andaluza", ha incidido.

"Vamos a continuar con el trabajo, con los compromisos adquiridos con la Unesco y lo que invitamos es que se sumen a ese compromiso y esa senda de cooperación y colaboración y no de enfrentamiento y confrontación que no hace ningún bien ni a los Dólmenes, ni a Antequera ni a la provincia", ha incidido.

Asimismo, ha señalado que la Junta "sí está colaborando con el Ayuntamiento en programas de aperturas nocturnas de este conjunto arqueológico que contribuye a la oferta cultural y turística de la ciudad y de la provincia", indicando que durante el verano "son más de 30 o 40 días" los que se abre en ese momento. Al respecto, ha dicho que "no decir eso fue ocultarlo y ocultarlo creo que fue con alguna intención que no me parece adecuada".

"Echamos de menos la misma lealtad y colaboración por parte del Ayuntamiento", ha manifestado Ruiz Espejo, quien sobre la petición de la apertura por las tardes, ha dicho que "a las cuatro de la tarde a 40 grados y a pleno sol me imagino que no".

En este sentido, ha considerado que "hay un horario que creo que está adaptado a las condiciones de trabajo de los empleados y a las condiciones del entorno en el que nos encontramos y a la oferta cultural y turística del Ayuntamiento y encantados con esa colaboración que otros me da la sensación que quieren ocultar".