Juzgado archiva el 'caso Serrallo' para la exsecretaria y lo continúa para los ediles del PP

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza, ha archivado la causa para la que fuera secretaria general en el Ayuntamiento de Granada Mercedes López Domech.

Así consta en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la titular del Juzgado acuerda continuar la causa respecto al resto de investigados, entre los que se encuentran los concejales del PP que en 2012 integraban la Junta de Gobierno Local en la que se respaldó la discoteca, el exalcalde de Granada José Torres Hurtado (PP) y el interventor municipal, Francisco de Paula Aguilera, además de un promotor y varios exaltos cargos del área de Urbanismo.

La jueza instructora ha tomado la decisión de archivar la causa para la exsecretaria general del Ayuntamiento después de que su defensa, ejercida por el letrado Antonio Illana, "aportara documental relevante para determinar su responsabilidad en la presente causa".

Considera así que de las diligencias practicadas y la documentación presentada se desprende que "los hechos investigados son constitutivos de infracción penal, si bien no existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a Mercedes López Domech" y en este sentido considera procedente decretar el "sobreseimiento provisional parcial de estas actuaciones".

Durante su declaración ante la jueza el pasado 16 de mayo, la exsecretaria expuso que en la Junta de Gobierno Local en la que se aprobaron los horarios y usos complementarios del Serrallo ella actuó como "un órgano de apoyo técnico", pero no como secretaria de la Junta de Gobierno, papel que ostenta un concejal. Alegó que dentro de su función no estaba por tanto la de hacer informes técnicos ni jurídicos y, de hecho, "no los emitió".

Así, se limitó a "leer el enunciado del acuerdo que se iba a adoptar y a decirle a los ediles que los informes necesarios estaban dentro del acuerdo, negando ante el juez cualquier "actuación irregular", tampoco en lo relativo a un posible fraude en la contratación, puesto que "no da opiniones en los plenos, ni tiene posibilidad de votar o de adoptar ningún tipo de acuerdo".

Por otra parte, en otro auto notificado recientemente, el Juzgado de Instrucción 2 de Granada ha rechazado la petición de la acusación popular ejercida por el partido político VOX de que se practiquen nuevas diligencias de investigación y de que prestara declaración como investigado el titular de la asesoría jurídica municipal.

En el caso Serrallo se investigan la supuesta comisión de delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación por la construcción supuestamente irregular de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar en una zona verde junto al Centro Comercial Serrallo Plaza.

Entiende la magistrada que con ello se ha sustraído al uso público y general gran parte de un Sistema General de espacios libres "con una parcelación ilegal del mismo que ha permitido unas construcciones que, ni en su volumen ni en su destino (...) se ajustan al planeamiento general".

De hecho, cree que lo "contravienen y no respetan la concesión ni en cuanto a su objeto exclusivo de parque infantil ni en cuanto al objeto de la concesión existente ni en cuanto a su adjudicatario único, por lo que habría supuesto una alteración sustancial del pliego y del precio de la adjudicación del mismo".

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada también instruye el llamado 'caso Nazarí', por el que están investigadas un total de 17 personas entre políticos, funcionarios y promotores, algunos de los cuales también están vinculados al caso Serrallo, como el exalcalde José Torres Hurtado y la exconcejal de Urbanismo Isabel Nieto, ambos suspendidos de militancia en el PP.