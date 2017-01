Un Juzgado avala el acuerdo plenario de que los ediles no cobren dietas en los Consejos de las empresas

Etiquetas

El concejal del Grupo Municipal Socialista de Gijón César González ha destacado este jueves que un Juzgado gijonés da validez al acuerdo plenario de noviembre de 2015 por el que los ediles con dedicación completa o parcial no pueden percibir dietas por su asistencia a los Consejos de Administración en las empresas municipales. Es por ello, que ha pedido al Gobierno local que no siga pleiteando, asuma la sentencia y no se empeñen en cobrar a tres turnos.