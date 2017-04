El padre de Leopoldo Lopez dice que la oficina de Carmena se ha puesto en contacto con la familia para recibirla

Etiquetas

La oficina de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se puso en contacto este martes con la familia del opositor venezolano, Leopoldo López, para reunirse con ellos como muestra de "reconocimiento", según ha desvelado el padre del preso, Leopoldo López Gil, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

Carmena ya se mostró dispuesta a recibir a la familia de Leopoldo López el pasado mes de febrero, en un pleno del Ayuntamiento en el que se desmarcó de la posición mayoritaria de Ahora Madrid. Carmena y su teniente de alcalde, Marta Higueras, votaron con PP y Ciudadanos a favor de esta propuesta, mientras que siete ediles de Ahora Madrid votaron no y el resto se abstuvo junto al PSOE.

Después de este episodio de división, ayer martes Carmena aseguró en el pleno del Ayuntamiento que todos los concejales de Ahora Madrid acatan que la detención de López fue arbitraria, el mismo día en que, según Leopoldo López Gil, la familia recibió la llamada.

Sobre la situación de su hijo en prisión, López Gil ha dicho que está en "una situación grave" ya que "lleva 15 días en aislamiento y le han vuelto a castigar otros 15 días sin ninguna justificación".

También ha explicado que la represión que ha vivido el país en el último mes ha sido "brutal", con la detención de 1.600 personas, de las cuales "800 todavía siguen detenidas", y "casi 30 muertos". "Mientras el país se está desmoronando Maduro se pone el chándal y juega a la pelota". "No se puede pedir que a alguien con esa actitud se le tenga respeto", ha advertido.

Por otro lado, López Gil ha insinuado que "en España hay algún ex presidente que no se atreve a decir que Leopoldo López es un preso político" --en alusión al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero--.

Asimismo, ha asegurado que la "improbable visita" del Papa a Venezuela no hará que "todo el mundo se meta en sus casas y se olvide de la tragedia que está viviendo el país". "Tratan de meter al Papa en una especie de ensalada, pero lo que tienen que hacer es comprometerse y dejar que los oficialistas reconstruyan el país", ha añadido.