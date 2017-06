López dice que no quiere "vencer a nadie", sino trabajar conjuntamente respetando lo acordado con el metro

Etiquetas

Cree que es "un buen camino" la posición del resto de grupos en el Ayuntamiento

El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha insistido este viernes en que no quiere "vencer a nadie, doblar el pulso a nadie", sino que quiere trabajar conjuntamente, con el Ayuntamiento de Málaga, "respetando los temas acordados" sobre el metro, y en concreto, sobre la llegada del ramal al Hospital Civil, declarada de interés metropolitano, "un beneficio para el conjunto de la ciudad y deseo que por ahí vayan las cosas".

Así se ha pronunciado López tras ser cuestionado por los periodistas tras la aprobación por el Pleno de instar al equipo de gobierno de PP a no bloquear el metro a Civil y a cumplir con lo firmado, asegurando que "quiero interpretar que eso corresponde a una voluntad, seguramente no expresa, en este momento todavía, pero más o menos tácita, de que el Gobierno de la ciudad de Málaga acabe entendiendo que tiene que cumplir los compromisos que asumió en 2013".

De igual modo, ha considerado que "nos lleva a un punto de encuentro" el hecho de la actitud del alcalde, Francisco de la Torre, "también consecuencia de su posición, en términos de quedarse en minoría en el Pleno del Ayuntamiento, porque el resto de los grupos entienden que esa es la actitud razonable".

Para López, "hay muchas razones, le están dando al Ayuntamiento y al alcalde, Francisco de la Torre, razones de todo tipo desde muchos ámbitos, ciudadanos, empresariales, económicos...".

En este punto, ha vuelto a recordar que un informe de Seopan, donde se señalaba que de las infraestructuras de carácter ferroviario que hay en España en diferentes procesos de gestación y ejecución, "el que tenía un índice más alto en términos de inversión y rentabilidad social era el ramal al Hospital Civil".

Por tanto, ha confiado en que "no se cercene un proyecto, que es de modernización muy importante para la ciudad, que no se ampute, que no hay ninguna razón para hacerlo".

Cuestionado, por tanto, si interpreta de forma positiva la abstención del equipo de gobierno sobre las mociones presentadas al Pleno en relación con el metro al Civil, que ha sido declarado de interés metropolitano, López ha explicado que "interpreto en positivo que si la mayoría de la Corporación, aunque no el alcalde todavía de forma expresa, dice que está bien fundamentado y que hay que cumplir lo pactado, creo que es un buen camino", aunque ha añadido que también lo es que "el alcalde se ponga de forma activa".

No obstante, ha insistido en que "no tengo afán de reproche ni de a toro pasado llevar la razón", asegurando que "lo que quiero es que de verdad seamos capaces de cumplir lo pactado".

En este punto, el responsable andaluz de Fomento ha opinado que es "fundamental que las instituciones acaben teniendo crédito, desde el punto de vista del respeto a la ciudadanía, de los compromisos con inversores, de la seriedad de las relaciones entre instituciones... cumpliendo lo que se pacta".

"En este caso, además, --ha continuado-- creo que hay un altísimo beneficio social si somos capaces de culminar las obras del metro tal cual está".

También ha señalado que "no tengo tanto interés en la vertiente litigiosa si llegamos a ella, ojalá no lleguemos, no es mi interés", ha dejado claro, incidiendo, en este sentido, en que "mi interés es la defensa de lo que creemos en las relaciones términos de movilidad sostenible".

En este punto, ha aludido a Donald Trump "un responsable político desnortado, porque ha perdido el norte". "No se puede plantear retroceder respecto a los pasos que la historia está determinando como camino a transitar para contener el problema del cambio climático, que es una evidencia desde todos los puntos de vista".

Para López, "cuando hablamos de transporte sostenible, hablamos también de eso; Europa está caminando en esa dirección y Málaga y el conjunto de ciudades tienen que caminar también, no en limitar la movilidad, porque tiene que ver con las relaciones sociales, con la economía, pero hacerlo de una forma que no sea agresiva al medio ambiente porque no estamos al final liquidando el espacio que soporta la vida de todos".

"Me parece que la sensatez en ese sentido, en la política europea, es un contrapunto de cordura respecto al desnorte de lo que hoy es noticia, lamentablemente, porque Trump lo ha puesto encima de la mesa", ha concluido.