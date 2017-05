MADRID. AHORA MADRID Y EL PSOE SACAN ADELANTE LA NUEVA ORDENANZA DE SUBVENCIONES

Etiquetas

El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó este miércoles, con los votos a favor de Ahora Madrid y del PSOE, una nueva Ordenanza de Bases Reguladoras Generales para la Concesión de Subvenciones, a la que el PP y Ciudadanos votaron en contra.La portavoz del Gobierno y de Ahora Madrid, Rita Maestre, justificó la reforma de la ordenanza anterior en el empeño del Ejecutivo de reforzar el proceso participativo de los movimientos sociales y vecinales y hacerlo más transparente, abierto y sencillo reduciendo trámites administrativos.Por el contrario, la concejala del PP Ana María Román dijo que la simplificación administrativa ya la hizo el Gobierno de Ana Botella, que ya ayudó a las entidades sociales, e interpretó que el que se acabe con una valoración objetiva busca que quede a discreción de cada concejal de distrito y que las subvenciones a dedo sean la norma general, por lo que anunció una enmienda a la totalidad y 14 parciales.La enmienda a la totalidad fue rechazada por Ahora Madrid y el PSOE con la abstención de Ciudadanos; otro tanto ocurrió con las parciales del PP y Cs, que se aprobaron mutuamente algunas. Por lo demás, Román preguntó si lo que pretenden es establecer una red clientelar concediendo subvenciones a las organizaciones que no cumplen los requisitos.La portavoz del PSOE, Purificación Causapié, resaltó la importancia de la modificación de la Ordenanza de Subvenciones, que los socialistas llevaron en su programa, y dijo que le hubiera gustado incorporar otros puntos. Antes, con el PP, dijo, el objetivo era prestar poco apoyo y a pocas organizaciones sociales, cuando las ONG hacen que los ciudadanos puedan implicarse en la prestación de servicios.La concejal de Ciudadanos Silvia Saavedra replicó que esta modificación obedece a relajar los controles y requisitos para facilitar las subvenciones nominativas y directas, “otorgadas a dedo” por la Junta de Gobierno y sin control de la oposición, que han experimentado un 11% en 2015 y 2016 y un 81% en 2017. También criticó que se eleve de 3.000 a 6.000 euros el límite mínimo a partir del que hay que justificar el gasto y que se eliminen las comisiones de valoración.Rita Maestre contestó al PP que no debería tener la vergüenza de hablar de redes clientelares después de la que montaron en la Comunidad de Madrid con las constructoras, y matizó a Ciudadanos que las subvenciones nominativas lo son porque son para asociaciones que ya desarrollan una labor específica, como la fundación del Teatro Real.También dijo que no se elimina la comisión de valoración, salvo cuando el crédito consignado es suficiente para todas las asociaciones que se han presentado, y que no es la Junta de Gobierno la que concede las subvenciones, sino la que establece el marco.Román replicó que la corrupción del PP a quien más destrozados tiene es a los propios populares, insistió en su tesis de una red clientelar de Ahora Madrid con la cesión de espacios públicos y la concesión de contratos menores y recriminó a Causapié no haberse estudiado la ordenanza por estar entretenida entre Susana Díaz y Pedro Sánchez como posibles líderes del PSOE.Por su parte, Causapié y Saavedra se reprocharon mutuamente los EREs de Andalucía y el apoyo de Ciudadanos al PP de Madrid, en tanto que la concejala de Cs y Maestre siguieron sin ponerse de acuerdo en la acotación del concepto subvenciones directas.