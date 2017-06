MADRID. CARMENA ACLARA QUE DEFENDER A LOS PRESOS VENEZOLANOS NO ES APOYAR A LA OPOSICIÓN

Etiquetas

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, quiso distinguir este miércoles su defensa de los derechos humanos en Venezuela y la liberación de presos como Leopoldo López de cualquier posición política en el conflicto: “No hay que confundirlo con que hayamos apoyado a la oposición venezolana”.Carmena hizo esta puntualización en un desayuno informativo en el que reconoció que los padres de López, con quienes ella y los portavoces de los grupos municipales se reunieron el lunes, estaban “preocupados con el tema de la equidistancia”, por el hecho de que la alcaldesa también se hubiera reunido antes con las víctimas de la Guarimba, una suerte de grupo armado opositor al Gobierno de Nicolás Maduro.En la reunión con los padres de López, que calificó de “muy interesante”, Carmena constató que el Gobierno municipal se comprometió a realizar un acto o declaración de apoyo a los derechos humanos y la liberación de los presos políticos, pero aseguró que ésa es “la posición que ha mantendio siempre”, la de “hacer lo posible por que se restablezcan los derechos humanos allí donde se vulneren”.La alcaldesa considera que en estos casos lo prudente es remitirse a los organismos internacionales, como la ONU, porque “es muy difícil desde España tener un conocimiento exacto de lo que está pasando” en ellos. Una vez que la ONU ha aclarado que la detención de López es arbitraria, que se trata de un “preso político” y viola los derechos humanos, el Ayuntamiento ha hecho y seguirá haciendo “todas las manifestaciones” de condena de la situación que haya que hacer. En este sentido, se sigue “buscando una iniciativa que sea la mejor y la más satisfactoria para todo el mundo” como petición explícita de liberación de los presos políticos, cumpliendo la petición de los padres de López. “Una de las posibilidades es que sea un acto”, señaló, pero advirtiendo de que aún no está decidido. Ahora bien, puntualizó, “no hay que confundirlo con que hayamos apoyado a la oposición venezolana”, puesto que “el Ayuntamiento tiene que ser objetivo y no puede adoptar una posición de apoyo político a un determinado gobierno u oposición”. Es más, remarcó, los padres de López fueron “los primeros” que pidieron que el tema “no se politice”. A esta petición apeló para no exigir a su tercer teniente de alcalde, Mauricio Valiente, reacio a apoyar a los disidentes venezolanos, a respaldar las iniciativas que se adopten en este tema.