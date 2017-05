MADRID. SE CONSTITUYE FORMALMENTE LA RED DE FOROS LOCALES

Etiquetas

El Ayuntamiento de Madrid constituyó formalmente este martes la Red de Foros Locales, con los que pretende abrir la deliberación sobre la gestión municipal a los vecinos de los 21 distritos de la ciudad, de forma que sus acuerdos serán referenciales para el presidente de su Junta de Distrito.Lo hizo en un acto en los Jardines de Cecilio Rodríguez, en el Parque de El Retiro, al que asistieron el delegado de Coordinación Territorial y Cooperación Público-Social, Nacho Murgui, y los presidentes, vicepresidentes y comsiones permanentes elegidos por cada uno de los 21 foros locales. La alcaldesa, Manuela Carmena, no pudo llegar por estar en el Consejo de Patrimonio Nacional, del que ses miembro en tanto que regidora de la capital.Partiendo del artículo 26 del Reglamento de Foros Locales que prevé la creación de éstos para articular demandas vecinales, Murgui reconoció que la estructura del Ayuntamiento necesita una reforma para adaptarla a la voluntad del actual Gobierno municipal de abrirse a la participación ciudadana; por ejemplo, superar las limitaciones de competencias que tienen las juntas vecinales, que no pueden aprobar nada por sí mismas sin pasar por la Junta de Gobierno.Los foros locales serán, dijo, “un paso más” que servirá para que los concejales de gobierno sean evaluados por las juntas, y llamó a evitar “falsos triunfalismos” pero también a no “conformarse con poco” y corresponder a la confianza que muestran los madrileños en la vocación de participación ciudadana del Gobierno municipal, atestiguada en la reciente Encuesta de Calidad de Vida y Satisfacción con los Servicios Públicos de Madrid.En su segunda intervención, quiso enlazar esta consecución con el recién cumplido sexto aniversario del 15-M, movimiento al que atribuyó haber iniciado la exigencia de libertad, transparencia, democracia y control de la gestión pública que desde su punto de vista cristaliza ahora en la creación de los foros locales. Seguidamente, dos representantes de los foros locales de Tetuán y Arganzuela tomaron la palabra para celebrar la ventana de oportunidad que se abre a la participación, y en la parte final del acto se abrió la palabra a los vecinos asistentes al acto. Una de las reivindicaciones más frecuentes fue que las iniciativas apoyadas en los foros locales sean vinculantes, igual que lo son los presupuestos participativos, para la Junta de Gobierno y el pleno, y no sólo referenciales para el presidente de su junta de distrito Hubo también quien se quejó de la falta de niños en los foros locales.