MADRID. EL PP EXIGE EL DESALOJO DE LOS 'OKUPAS' DE ‘LA INGOBERNABLE’

El grupo del PP del Ayuntamiento de Madrid exigió este jueves el desalojo de los ‘okupas’ del autodenominado Centro Social ‘La Ingobernable’ del edificio de titularidad municipal de la calle Gobernador, 39, y que o bien se mantenga la cesión a la Fundación Ambasz o bien se ofrezca por los cauces legales y en libre concurrencia a las organizaciones que lo soliciten.El portavoz popular, José Luis Martínez-Almeida, visitó el edificio de ‘La Ingobernable’, cuyos miembros le recibieron a su vez con pancartas como ‘Desaloja a la mafia’, ‘Aquí no sobre nadie’ y ‘Nos visita el último mono’ colgadas en la fachada. Mientras hablaba ante los medios, desde los balcones se proferían gritos como “lo de este partido es sobrecogedor” , “No es un partido, es una mafia”, “Madrid no se vende, Madrid se defiende” o “Manos arriba, esto es un atraco”, apreciación con la que el portavoz popular dijo estar de acuerdo, sólo que perpetrado por los ‘okupas’ a los madrileños.El portavoz adjunto del PP y concejal del distrito Centro, Íñigo Henríquez de Luna presentará esta tarde en el pleno del distrito una proposición instando al desalojo de ‘La Gobernable’ y, en función de lo que se decida, la llevaría al pleno ordinario del 30 y 31 de mayo.Almeida afirmó que la juventud madrileña no es la que los ‘okupas’ que gritaban a su espalda representan y “ocupa por la cara” un edificio de titularidad municipal, sino la de los jóvenes que se levantan todos los días a trabajar o estudiar, pero añadió que el problema no es de aquéllos, sino de la alcaldesa, Manuela Carmena, que “no hace nada por evitar que sus concejales avalen esto”.Henríquez de Luna tachó de “impresentable la actitud del equipo de gobierno”, que se negó a pedir a la Delegación del Gobierno que desalojara el inmueble en las primeras 24 horas, como le ofreció Concepción Dancausa, y ahora tiene que denunciar la situación a un juez para que sea él quien promueva el desalojo. Le parece de “un fariseísmo sin límites” que, por un lado, Carmena califique de “tercermundista” la ocupación ilegal de edificios y luego, por “aferrarse a la Alcaldía”, pierda “la dignidad” con casos como éste, en los que “se utiliza como ariete” al movimiento okupa.Tanto él como Martínez-Almeida defendieron el convenio de cesión del inmueble por 75 años que firmó “con todos los requisitos” el Gobierno de Ana Botella con la fundación del arquitecto argentino Emilio Ambasz, pero, en todo caso, sugirieron al actual Ejecqutivo que rescinda el convenio y lo ofrezca por los cauces legales a los movimientos ciudadanos que lo soliciten.Como condición para reunirse con los representantes de ‘La Ingobernable’, los populares ponen que desalojen el edificio y, si quieren, se inscriban en el registro de asociaciones y soliciten los edificios que el Ayuntamiento está ofreciéndoles. Aunque, en todo caso, prefieren cederlo a un arquitecto de prestigio como Ambasz que a “esta pandilla”.