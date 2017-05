MADRID. EL GOBIERNO DE CARMENA CREE QUE DANCAUSA DEBE DIMITIR

Etiquetas

El delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, no cree que su predecesora y actual delegada del Gobierno, Concepción Dancausa, “deba ejercer esas funciones” que hoy realiza y reclamó que asuma responsabilidades políticas al ser investigada judicialmente por el contrato entre Mercamadrid y Merca Ocio que ella firmó en 2013 como presidenta del Consejo de Administración de la empresa municipal.La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre; la vicealcaldesa, Marta Higueras, y el propio Sánchez Mato comparecieron ante los medios esta tarde tras conocerse que Dancausa está siendo investigada (lo que antes se llamaba imputada) por dicho contrato, tras la información que el actual Gobierno municipal ofreció a la Fiscalía sobre este asunto.Maestre recogió la invitación que ayer lanzó la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, a la alcaldesa, Manuela Carmena, para que ponga “orden” en la ciudad, y la dio la vuelta subrayando que eso está haciendo el Gobierno municipal al “sacar a la luz cualquier actuación lesiva para los intereses de los madrileños”, y acto seguido pone las cosas en manos de los tribunales y esperar a que éstos dictaminen las responsabilidades penales.Desde el punto de vista político, Maestre enjuició que las instituciones “han sido saquedas” y se ha utilizado el dinero público para “fines ilícitos”, y ahora han de volver a ser fiables, pero añadió que “hoy se ven los frutos de este trabajo”.Por su parte, Higueras quiso enviar “un mensaje de tranquilidad” a los madrileños de que el Gobierno municipal está “velando por sus intereses”, al pasar a depositar en un juzgado el dinero que tenía que entregar a Merca Ocio, por si puede reclamarlo en caso de que los tribunales le den la razón. Y aseguró que en el equipo de gobierno están “muy contentos de que la Justicia funcione y que ante una posible irregularidad se pongan a estudiarlo”.Fue Sánchez Mato quien inicialmente subrayó que “el camino se demuestra andando”, por lo que confiaba en que “haya responsabilidad política en ése que dicen que es un nuevo tiempo político en el PP y también y Ciudadanos”, y, a pregunas de los periodistas, añadió que es “una evidencia” que “tiene poco sentido” que Dancausa “deba seguir ejerciendo esas funciones” que desempeña actualmente como delegada del Gobierno.Ante la insistencia de los periodistas sobre si ésta es la posición oficial de todo el equipo de Carmena, Maestre dijo que, aunque no ha habido puesta en común y debate al respecto y “no es nuestra función” pedir dimisiones, cree “poder afirmar que la preocupación por quién maneja el dinero público es común a todos” los concejales de gobierno, y Mato que “sería bueno asumir responsabilidades por parte de ella”. Además, añadió que hasta ahora la Delegación del Gobierno ha mostrado “hostilidad” hacia “casi cualquier cosa que hacíamos” en el Ayuntamiento.Preguntados por los comentarios de Dancausa de que en esta apertura de diligencias “la justicia ha hecho política” y de que no está imputada sino investigada y no se le imputa ningún delito, Mato ironizó que con lo primero en el PP “saben de qué hablan”, pues ellos sí “han hecho política con la justicia” e Higueras replicó que el estar imputada o investigada es “un asunto de nomenclatura” y “para el caso es muy parecido”, y que “cuando uno es investigado se le está atribuyendo un delito y se está investigando si efectivamente se produjo ese delito y el alcance” de los hechos.Por último, Higueras prometió que el Gobierno municipal respetará lo que decidan los tribunales pero que, si concluyen que no hubo delito, el Ayuntamiento “seguirá adelante” con su demanda civil, porque con responsabilidades penales o sin ellas el contrato con Merca Ocio fue “perjudicial” para las arcas públicas.