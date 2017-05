MADRID. EL GOBIERNO CENTRAL IMPUGNA EL CONVENIO FIRMADO ENTRE LOS AYUNTAMIENTOS DE RIVAS Y MADRID

Etiquetas

La Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid anunció hoy que va a impugnar el convenio de colaboración para combatir infracciones en la Cañada Real firmado entre los ayuntamientos de Madrid y Rivas-Vaciamadrid, en el que se autorizan recíprocamente a que sus policías locales actúen fuera del ámbito de su municipio.Según la delegación del Gobierno, el acuerdo firmado entre los dos consistorios "es contrario a lo establecido en el artículo 51.3 de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde sólo se autoriza la actuación de una policía local en otro término municipal en caso de emergencia y por previo requerimiento de las autoridades competentes".Además, agrega la delegación del Gobierno en una nota, "el convenio tampoco se ajusta a la legislación autonómica, en concreto el artículo 27 de la Ley 4/1992, que establece la misma limitación territorial en la actuación de las policías locales".La nota añade que ya en la Junta Local de Seguridad del Ayuntamiento de Rivas, celebrada el pasado 27 de febrero, el representante de la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil emplazaron al alcalde de la localidad a no firmar el convenio al no ajustarse a la legalidad, tal y como se recoge en las actas de dicha reunión. A pesar de ello, el convenio fue ratificado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el alcalde de Rivas-Vaciamadrid, Pedro del Cura, el pasado 5 de abril. "Como consecuencia de la firma del acuerdo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, con el informe de la Abogacía del Estado, va a proceder a la impugnación del convenio firmado entre los dos municipios, ya que no se ajusta a la legalidad, tal y como recoge un informe del Ministerio del Interior", finaliza la nota.