MADRID. LOS GRUPOS MUNICIPALES RINDEN HOY DOS HOMENAJES CONJUNTOS A MIGUEL ÁNGEL BLANCO

Los cuatro grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid rendirán finalmente hoy dos homenajes conjuntos al concejal de Ermua asesinado por ETA hace 20 años, Miguel Ángel Blanco: uno promovido por el PP en la Plaza de la Villa y otro el convocado por el Ayuntamiento ante el Palacio de Cibeles.De esta forma se resolvió ayer la controversia suscitada por el hecho de que el Gobierno municipal no pensara inicialmente organizar un acto institucional por el aniversario del asesinato, aunque no descartara sumarse a alguno. Se le adelantó el Grupo Popular, convocando uno a las 10.00 horas en la Plaza de la Villa pese a que prefiriera que lo liderara el equipo de gobierno. El lunes por la tarde, el Ayuntamiento anunció su intención de convocar uno propio a las 12.00 horas ante el Palacio de Cibeles, de acuerdo con el llamamiento realizado por la FEMP a los municipios españoles. Ayer añadió a ese acto el anuncio de que se colgaría una pancarta con el lema "en el 20 aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco, Madrid con todas las víctimas del terrorismo". De esa forma el Gobierno municipal resolvía sus reparos a dar prioridad a Blanco sobre otras víctimas del terrorismo, y a la vez reconoce su especificidad simbólica y el hecho de que el aniversario que se celebra ahora es el de su asesinato.ACUERDOAnte la posibilidad de que se celebraran dos actos distintos que trasladaran una imagen de desunión en un tema tan poco apropiado para las diferencias, los portavoces de los grupos se reunieron ayer a la hora de comer y acordaron finalmente que se mantendrán los dos homenajes, el del PP y el institucional, y que los cuatro grupos acudirán a ambos.Al del PP acudirán, además, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes; el vicesecretario general de Comunicación del partido a nivel nacional, Pablo Casado, y la diputada y hermana del homenajeado, Marimar Blanco.La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y la portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, encabezarán la representación del Ejecutivo local. Las portavoces del PSOE y Ciudadanos, Purificación Causapié y Begoña Villacís, también asistirán al acto del PP, en el que todos los madrileños que asistan podrán impregnar sus manos de blanco, como hacían los manifestantes que exigían a ETA la liberación del concejal de Ermua, y plantarlas en un panel con la bandera de España.El portavoz 'popular', José Luis Martínez-Almeida, dijo a la salida de la reunión en la que se llegó a esta solución del doble homenaje que ellos no querían "polémica de ningún tipo", destacó la imagen de "todos unidos contra ETA" que darán los grupos y animó a todos los madrileños que vayan a la Plaza de la Villa a asistir también al homenaje de Cibeles, cosa que hará él mismo y también Causapié y Villacís, entre otros ediles de los tres grupos.