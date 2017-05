MADRID. MAESTRE APELA AL “RESPETO INSTITUCIONAL” QUE MERECE PUIGDEMONT

Etiquetas

La portavoz del Gobierno municipal de Madrid, Rita Maestre, reclamó este jueves que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, que el lunes pronunciará una conferencia en el Palacio de Cibeles, “merece el respeto institucional mínimo” exigible como “cargo público legítimo” que es.Maestre respondió así, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, cuando se le preguntó por el acto de protesta contra la conferencia y defensa de la Constitución que ha convocado el PP para mañana, y al que se ha sumado Ciudadanos pero no el PSOE, según avanzó Servimedia.La portavoz del Gobierno municipal concedió toda legitimidad al acto del PP, a partir del mismo argumento que le sirvió para defender que el Ayuntamiento de Madrid vaya a alquilar una sala del Palacio de Cibeles a Puigdemont. “Nuestra tarea es abrir el diálogo y posibilitar que todas las posiciones se expresen”, reafirmó. “Defendemos que las instituciones sirvan para abrir el diálogo”.Maestre quiso recordar que Puigdemont, mientras nadie demuestre lo contrario, es “un cargo público legítimo”, y como tal “merece el respeto institucional mínimo”. Confirmando que la alcaldesa, Manuela Carmena, no podrá acudir a la conferencia, como ella misma adelantó, por razones de agenda, Maestre dejó libertad a los concejales que quieran asistir, sin invitarles tampoco a hacerlo. Según dijo, “es posible que acuda algún concejal” pero “ depende de la agenda de cada uno y del interés personal que le merezca a cada concejal”.Respecto al acto de mañana del PP, ironizó: “El PP no suele invitarnos, lo cual es comprensible si va a hacer un mitin. Si nos llega la invitación lo podremos valorar”.