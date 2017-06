MADRID. EL PLENO MUNICIPAL VOTARÁ EL MIÉRCOLES SI PIDE AL ESTADO QUE NO DÉ MÁS LICENCIAS VTC EN LA CIUDAD

Etiquetas

El pleno del Ayuntamiento de Madrid debatirá y votará en el pleno de la semana que viene una propuesta del PSOE que, si saliera adelante, significaría que la institución pide formalmente al Ministerio de Fomento que no se concedan más licencias de VTC (alquiler de vehículo con conductor) como las de Uber y Cabify.El concejal del PSOE José María Dávila anunció esta propuesta durante la Comisión de Medio Ambiente y Movilidad, en la que rechazó que se diga que no se pueden poner puertas al campo como alegan los defensores de las VT C, sino que hay que defender a los taxistas, de los que la mayor parte son autónomos.La delegada del Área, Inés Sabanés, coincidió en que “se está permitiendo una ilegalidad”, pues sólo puede haber una licencia cada 30 taxis, no cada siete, y corregirlo “implica intervenir”. “Los vacíos legales están para rellenarlos. Legislemos”, apuntilló Dávila.